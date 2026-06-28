サッカー北中米Ｗ杯で韓国の１次リーグ敗退が決まり、韓国の政界からも批判の声が上がっている。

１次リーグＫ組最終戦（２７日＝日本時間２８日、米国・アトランタ）でコンゴがウズベキスタンに２―１で勝利し、決勝トーナメント（Ｔ）進出が決定。今大会は３位でも計１２チームのうち上位８チームに入れば１次リーグを突破できたが、Ａ組３位の韓国はコンゴ戦の結果により９番手となり、決勝Ｔを前に姿を消すことになった。

地元紙「ソウル経済日報」は「韓国代表（ホン・ミョンボ監督）が北中米Ｗ杯のグループリーグで敗退したことを受け、韓国政界からも国内サッカー界の改革が必要だとの声が上がった」と伝えた。

韓国民主党のソン・ヨンギル議員は２７日、自身のＳＮＳで「韓国サッカー最大の敵は大韓サッカー協会（ＫＦＡ）だ」と厳しく批判。ソン議員は「今回のＷ杯を見ている間、ため息をつくしかなかった。今回の結果は、すでに２０１４年ブラジル大会の頃から予見されていた惨事だった」と語ったという。

さらにソン議員は、監督選考のプロセスにも問題があったと指摘。「ホン・ミョンボ監督本人も、選任過程の正当性が損なわれていたことを事実上認めている」とした上で「しかし、さらに大きな問題は、問題意識すら持っていないことだ。手続きも責任も反省もない大韓サッカー協会に、韓国サッカーの未来を期待することは難しい」と批判した。

まさかの１次リーグ敗退を巡り、隣国では波紋が広がっている。