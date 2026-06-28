北中米Ｗ杯１次リーグＫ組最終戦（２７日＝日本時間２８日、米国・アトランタ）、コンゴがウズベキスタンを２―１で下し、３位で初の決勝トーナメント進出を決めた。

前半１０分にウズベキスタンのＦＷエルドル・ショムロドフ（バシャクシェヒル）のゴールで先制され、１点リードで後半に突入。それでもコンゴは後半２１分にＦＷヨアヌ・ウィサ（ニューカッスル）がＰＫを獲得すると、自らキッカーを務めてゴール右下に冷静に決めて同点に追いついた。

これで勢いに乗ったコンゴは、同３３分にＦＷフィストン・マイエレ（ピラミッズ）が値千金の逆転弾を放つ。さらにアディショナルタイムに、ウィサのゴールでリードを広げた。

コンゴは悲願のＷ杯初勝利をつかみ、１次リーグ突破。２ゴールのウィサは「僕はチームというパズルの一つのピースにすぎません。今日は本当に難しい試合でした。僕の肩にのしかかる責任はとても、とても重いものでした。ただ、まだ振り返って分析すべきことがありますし、そこから学んで次につなげていきたいと思います」と振り返った。インタビュー中には歓喜のチームメイトが乱入し、ウィサは頭部にキスをされて苦笑いを浮かべる場面もあった。

また、この結果によりＡ組３位の韓国は１次リーグ敗退が決定した。