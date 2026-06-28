◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２７日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャースが同地区パドレスとの宿敵対決で、１―１の６回に一挙９得点のビッグイニングを生み出した。

１死二塁からマンシーの打球を二塁ワグナーが後逸。敵失で１点をリードすると、一気に流れがドジャース側に傾いた。６番エドマンが右越えの適時三塁打を放つと、背中のけいれんから復帰２戦目の７番タッカーが７号２ランを右翼席へ。８番ラッシングは２者連続の９号ソロを右中間席にたたき込んだ。

これだけでは終わらない。フリーランドの四球、大谷の右前打、パヘスの四球で１死満塁と再びチャンスをつくると、フリーマンの二ゴロの間に６点目。さらに４番ベッツがセンター左に３試合連発となる１１号３ラン。打者１２人の猛攻に球場は騒然となった。

先発の山本由伸投手（２７）は５回まで３安打１失点の好投。８勝目の権利が発生している。同じく山本が先発していた６月６日（同７日）の本拠地・エンゼルス戦でも打線が初回に１イニング９得点。「初回に９点入るのは、野球人生でももしかしたら初めてかなというのは思いました」と話していた。