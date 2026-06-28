お笑いコンビ、さまぁ〜ずが27日放送のBS朝日「さまぁ〜ず×さまぁ〜ず BSさまぁ〜ず」（土曜午後11時半）に出演。三村マサカズ（59）大竹一樹（58）がそれぞれの妻にメッセージを送った。

同日の番組は通常のフリートークとは異なり、BSで放送が復活後、お互いの妻について話した内容を振り返る「新さま×さま 逆襲の妻たちスペシャル」の内容。ソファに座った2人が登場すると、直近の放送での夫婦トークのVTRが放送された。三村の妻が自分で付けた湿布薬を忘れて「キンカン臭い」と夫の前でぼやいたエピソードや、大竹が自身の好みで買った高級オリーブオイルを買ったことを、妻のフリーアナウンサー中村仁美にツッコまれたトークなどを振り返った。

その番組の最後に「さまぁ〜ずから妻へメッセージ」と題して、2人から妻へ日頃の感謝などを語りかけるコーナーが放送された。まず三村が「いつもお世話になってます」と頭を下げると、大竹も頭を下げ「はい。いつもすいませんね」と感謝した。三村は「いつもネタにしちゃって申し訳ないな、と思ってます」と恐縮した。

ここで大竹は「ライブ期間中なんかは…本当に、ほぼ家にいないから」と、申し訳なさそうに話したが、続けて「ピリッピリして…」と、中村への“ボヤキ”を発動。三村は笑い崩れ、現場も笑いに包まれた。

大竹は「俺が（家事を）なんにもしないから…」と説明すると、三村は「君のところはまだ、子供が手かかるから。それはピリピリしますよね」とフォロー。大竹は「そうでしょうね。『全部、私がやるんですね』ということ」と声をトーンダウンさせながら、中村からの訴えをつぶやいた。

三村は「うちなんか、息子がバイト行っちゃって、俺も夜、帰ってこない、メシいらないから、うちのカミさん、自分1人だと自分のためには何も食わないから、栄養失調なっちゃうとか言ってた」とボケをまじえつつも明かし、大竹が「自分用には作らないからね」と応じると、三村は「食べなさい、っていうね」と妻に向かって、優しくカメラに語りかけた。

番組はTVerやABEMAなどで見逃し配信もしている。