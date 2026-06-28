天童よしみ、90代母親との“顔出し”2ショット公開 新宿御苑で散歩を満喫「母親思いで素敵」「お元気で何より」
歌手の天童よしみが25日、自身のインスタグラムを更新。90代の母親と新宿御苑を訪れたことを報告し、仲むつまじい親子2ショットを公開した。
【写真】「お元気で何より」天童よしみ＆90代母親との“顔出し”2ショット
天童は「今日は母と一緒に新宿御苑まで行きました かなり歩きました 久しぶりに歩いて気持ち晴れ晴れ 幸せ感じました 母も元気に気持ちがいいねと喜んでくれました」とつづり、車椅子に座る母親との笑顔の2ショットを投稿。緑豊かな新宿御苑で穏やかな時間を過ごした様子を伝えた。
この投稿に、ファンからは「母親思いで素敵」「お母様お元気で何よりです」「お母様との時間も癒されますね」「お二人で健康的な良い時間を過ごせて良かったですね！」「『母と娘の楽しいひととき』ですね」「親孝行して偉いですね」「お二人様幸せいっぱい漂ってます」など、多くの温かい声が寄せられている。
【写真】「お元気で何より」天童よしみ＆90代母親との“顔出し”2ショット
天童は「今日は母と一緒に新宿御苑まで行きました かなり歩きました 久しぶりに歩いて気持ち晴れ晴れ 幸せ感じました 母も元気に気持ちがいいねと喜んでくれました」とつづり、車椅子に座る母親との笑顔の2ショットを投稿。緑豊かな新宿御苑で穏やかな時間を過ごした様子を伝えた。
この投稿に、ファンからは「母親思いで素敵」「お母様お元気で何よりです」「お母様との時間も癒されますね」「お二人で健康的な良い時間を過ごせて良かったですね！」「『母と娘の楽しいひととき』ですね」「親孝行して偉いですね」「お二人様幸せいっぱい漂ってます」など、多くの温かい声が寄せられている。