フィギュアスケーターの本田真凜（24）が、交際中の宇野昌磨（28）と写る、氷上の密着ショットを披露した。

【映像】本田真凜と宇野昌磨の“息ぴったり”な姿＆密着ショット

これまでにもInstagramで、躍動感あるリフト練習中の様子など、宇野とのスケートリンク上での姿を公開していた本田。「いやもう、息ぴったりですご過ぎて」「格段にレベルアップしてる」などのコメントが寄せられ話題になっていた。

本田真凜、宇野昌磨との練習写真や努力の様子を披露

2026年6月26日は、「おひさし投稿！写真不足につきカメラロールあさり」とコメントし、宇野と練習中の写真や、「持ち上げられる人の減量飯」「リフト練の遠心力で毎回なる内出血も敏感肌のご愛嬌」など、オリンピック出場を目指しているアイスダンスの努力の様子を公開した。

この投稿には、「めっちゃ可愛いですね 真凜さんが楽しそうです」「持ち上げられる側の配慮として減量するんだ！考えたこともなかった！」「減量飯と内出血…超絶努力してる」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）