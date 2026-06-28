板倉滉は全体練習不参加も「状態は大丈夫」、一発勝負の決勝Tへ「相手がブラジルだろうが関係ない」
ブラジル相手にも、臆する気配はない。27日の練習を終えた日本代表DF板倉滉(アヤックス)は2日後のブラジル戦を見据えて、「チーム力で言ったらもう間違いなく自分たちが上回っている」と言い切った。悲願の世界一を目指す日本は、優勝候補との大一番へ自信を持って臨む。
板倉は25日のスウェーデン戦で先発したものの、試合途中に負傷して前半39分で交代。この日は全体練習には参加せず、室内で調整した。「(痛めたのは)ハムストリング。でも全然思ったより悪くない。試合後に悪化していることもないので状態は大丈夫」。全体練習にも参加する意欲はあったというが、「中3日なので明日1日で調整をちゃんとできればということで、今日は中になった」と明かした。
昨年10月の親善試合でブラジルを初撃破。板倉は直前の負傷で活動自体に不参加となっていたが、当時のブラジルと今のブラジルは「間違いなく違う」と慢心はない。サッカー王国との戦いを見据え、「ボールを受けたい選手が多くて、1対1に強みを持った選手が多い」と相手の個の力を認めながら「ただ、やっぱり隙はあると見ていて思う」とも語る。
「守備のところのプレスバックの意識や、奪われた後のカウンタープレスはやっぱり速い。そこはトップレベルだと感じる。ただ、攻撃に全振りしたい選手も多い。そのぶん守備のところでは、自分たちのビルドアップや攻撃のところで隙はある」と攻略の糸口を説いた。
板倉はグループリーグ3試合を振り返り、確かな手応えを感じている。「結果もだし、それプラス内容もフォーカスして見ると、ベースの部分がちゃんとできている。そこをサボらずにできている。そこが一番大きい」。最多5度の優勝を誇るブラジルにも「リスペクトはあるけど、ただブラジルだからというのはまったくない。他の試合と変わらずちゃんとやっていきたい」と力を込めた。
グループリーグを終えた選手たちにとって、重要になるのはコンディション調整だ。「まずはちゃんとリカバリーすることが一番大事」。フィールドプレーヤーを入れ替えながら3試合を戦い、先を見据えながら突破を決めた。板倉は「前回大会ほどのグループリーグが終わった後の疲労感は、メンタリティーも含めてちょっと違う」と振り返った。
前回カタール大会のグループリーグは死闘だった。グループリーグ初戦でドイツを破ったものの、第2節でコスタリカに敗戦。背水の陣で第3節に相まみえたのが強豪スペインだったが、激闘の末に打ち破り、首位で通過を決めた。板倉自身も累積警告で決勝トーナメント初戦は不在。「なかなかハードなグループリーグだった」と思い返す。
「今回もすごくハードだったけど、メンバーを変えながら勝ち点を積み上げてこれている。カタールが終わってから優勝という目標を掲げたなかで、グループリーグ突破は最低限だった。ここからこの一発勝負でやっていくぞと。相手がブラジルだろうが関係ないというか、みんな自信を持っているので、それを思い切ってピッチで出すだけ」
チームの士気を高める選手ミーティングは再び実施予定。「何かを話すというより、一回自分としてもみんなで顔を見て話すこと。内容がどうであれ、不安を除いて試合に臨みたいというが自分の中にある」。W杯決勝トーナメントでの初勝利を懸けて、最大の敵に挑む。
(取材・文 石川祐介)
板倉は25日のスウェーデン戦で先発したものの、試合途中に負傷して前半39分で交代。この日は全体練習には参加せず、室内で調整した。「(痛めたのは)ハムストリング。でも全然思ったより悪くない。試合後に悪化していることもないので状態は大丈夫」。全体練習にも参加する意欲はあったというが、「中3日なので明日1日で調整をちゃんとできればということで、今日は中になった」と明かした。
「守備のところのプレスバックの意識や、奪われた後のカウンタープレスはやっぱり速い。そこはトップレベルだと感じる。ただ、攻撃に全振りしたい選手も多い。そのぶん守備のところでは、自分たちのビルドアップや攻撃のところで隙はある」と攻略の糸口を説いた。
板倉はグループリーグ3試合を振り返り、確かな手応えを感じている。「結果もだし、それプラス内容もフォーカスして見ると、ベースの部分がちゃんとできている。そこをサボらずにできている。そこが一番大きい」。最多5度の優勝を誇るブラジルにも「リスペクトはあるけど、ただブラジルだからというのはまったくない。他の試合と変わらずちゃんとやっていきたい」と力を込めた。
グループリーグを終えた選手たちにとって、重要になるのはコンディション調整だ。「まずはちゃんとリカバリーすることが一番大事」。フィールドプレーヤーを入れ替えながら3試合を戦い、先を見据えながら突破を決めた。板倉は「前回大会ほどのグループリーグが終わった後の疲労感は、メンタリティーも含めてちょっと違う」と振り返った。
前回カタール大会のグループリーグは死闘だった。グループリーグ初戦でドイツを破ったものの、第2節でコスタリカに敗戦。背水の陣で第3節に相まみえたのが強豪スペインだったが、激闘の末に打ち破り、首位で通過を決めた。板倉自身も累積警告で決勝トーナメント初戦は不在。「なかなかハードなグループリーグだった」と思い返す。
「今回もすごくハードだったけど、メンバーを変えながら勝ち点を積み上げてこれている。カタールが終わってから優勝という目標を掲げたなかで、グループリーグ突破は最低限だった。ここからこの一発勝負でやっていくぞと。相手がブラジルだろうが関係ないというか、みんな自信を持っているので、それを思い切ってピッチで出すだけ」
チームの士気を高める選手ミーティングは再び実施予定。「何かを話すというより、一回自分としてもみんなで顔を見て話すこと。内容がどうであれ、不安を除いて試合に臨みたいというが自分の中にある」。W杯決勝トーナメントでの初勝利を懸けて、最大の敵に挑む。
(取材・文 石川祐介)