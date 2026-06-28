5度目のW杯、7度目のブラジル戦…日本代表19年の進化を知る長友佑都「今の僕たちだったらブラジルを倒せる」
北中米W杯を戦う日本代表DF長友佑都(FC東京)が27日、決勝トーナメント1回戦ブラジル戦に向けて報道陣の取材に応じ、「(コンディションは)最高潮。負けられない戦い。もう負けたら終わりなので、チームの勢いも大事だけど、冷静さと賢さがトーナメントを勝っていくためにも必要なこと」と意気込んだ。
2008年5月の初招集から19年目、2012年10月12日の初対戦から約14年。長友にとって7度目のブラジル戦がW杯決勝トーナメントの大舞台で実現した。過去5戦全敗で臨んだ昨年10月のキリンチャレンジ杯では鮮やかな逆転で初勝利を挙げ、手応えの入り混じった高いモチベーションで臨む。
「ここ10年、20年で考えると日本のほうがレベルアップしていると思う。ブラジルがレベルアップしていないというのではなく、僕らの向上の幅のほうが大きいんじゃないか。強いブラジルに近づいてきたというのは体感してきた。今の僕たちだったらブラジルも全然倒せると思う」
過去5度の優勝を誇るブラジルとの一発勝負。過去3回にわたってラウンド16進出経験を持つ長友は「冷静さ」と「賢さ」にトーナメントの活路を見出している。
「負けたら終わりということでブラジル相手だと過剰にリスペクトしすぎたり、ちょっとパニックになる可能性もなくはない。そういった時こそ冷静さが必要だと思う。熱さだけではなく、冷静に、試合の状況を読んで、ブラジルをリスペクトしすぎず勇敢に戦う必要があると思う」
「ブラジルは駆け引きがすごい。ずる賢さがあるというか。相手を騙す動きが局面局面で多い。あまり真面目にこっちが対抗すると裏を突かれるという感覚がブラジルやアルゼンチン、特に南米の選手とやるとある。自分たちも裏を返すぞという局面の駆け引きが特に南米の相手には必要になっていく」
25日のスウェーデン戦に後半30分から途中出場し、5大会連続のW杯メンバー入りは5大会連続の出場という記録となった。コンディションは「最高潮」。26日は長友がリカバリー調整で不在のため静かだった練習も、27日からは活気が戻り、日本サッカー史でもトップレベルの決戦に向けてムードが高まっている。
「リカバリーももちろん大事だし、移動もあって疲れはありながらも、練習に入る時はメリハリが大事。そこはしっかりできているし、気持ちのところでぐっと入れる瞬間も必要。そこの声掛けはどこかのタイミングでやりたいと思います」。誰よりも経験のある立場として、先頭に立って雰囲気づくりを行っているのが長友だ。
このチームが積み上げてきた冷静さと、南米の猛者に負けない賢さと、そして長友が作り出す熱さ--。「ベスト32で終わるチームじゃないですよ。ありえないっす。絶対に終わらせない」。頼れる39歳に率いられた日本の代表チームが王国撃破に挑む。
(取材・文 竹内達也)
2008年5月の初招集から19年目、2012年10月12日の初対戦から約14年。長友にとって7度目のブラジル戦がW杯決勝トーナメントの大舞台で実現した。過去5戦全敗で臨んだ昨年10月のキリンチャレンジ杯では鮮やかな逆転で初勝利を挙げ、手応えの入り混じった高いモチベーションで臨む。
過去5度の優勝を誇るブラジルとの一発勝負。過去3回にわたってラウンド16進出経験を持つ長友は「冷静さ」と「賢さ」にトーナメントの活路を見出している。
「負けたら終わりということでブラジル相手だと過剰にリスペクトしすぎたり、ちょっとパニックになる可能性もなくはない。そういった時こそ冷静さが必要だと思う。熱さだけではなく、冷静に、試合の状況を読んで、ブラジルをリスペクトしすぎず勇敢に戦う必要があると思う」
「ブラジルは駆け引きがすごい。ずる賢さがあるというか。相手を騙す動きが局面局面で多い。あまり真面目にこっちが対抗すると裏を突かれるという感覚がブラジルやアルゼンチン、特に南米の選手とやるとある。自分たちも裏を返すぞという局面の駆け引きが特に南米の相手には必要になっていく」
25日のスウェーデン戦に後半30分から途中出場し、5大会連続のW杯メンバー入りは5大会連続の出場という記録となった。コンディションは「最高潮」。26日は長友がリカバリー調整で不在のため静かだった練習も、27日からは活気が戻り、日本サッカー史でもトップレベルの決戦に向けてムードが高まっている。
「リカバリーももちろん大事だし、移動もあって疲れはありながらも、練習に入る時はメリハリが大事。そこはしっかりできているし、気持ちのところでぐっと入れる瞬間も必要。そこの声掛けはどこかのタイミングでやりたいと思います」。誰よりも経験のある立場として、先頭に立って雰囲気づくりを行っているのが長友だ。
このチームが積み上げてきた冷静さと、南米の猛者に負けない賢さと、そして長友が作り出す熱さ--。「ベスト32で終わるチームじゃないですよ。ありえないっす。絶対に終わらせない」。頼れる39歳に率いられた日本の代表チームが王国撃破に挑む。
(取材・文 竹内達也)