AT劇的弾は“つま先オフサイド”コロンビア対ポルトガルは壮絶打ち合いもスコアレス決着
[6.27 W杯K組第3節 コロンビア0-0ポルトガル マイアミ]
ワールドカップK組の第3節で、コロンビア代表がポルトガル代表と0-0で引き分けた。1位通過のコロンビアは日本時間7月4日にガーナと、2位通過のポルトガルは日本時間同3日にクロアチアと対戦する。
ともに決勝トーナメント進出を決めて迎えた直接対決だが、コロンビアは2連勝、ポルトガルは1勝1分と、首位通過にはコロンビア有利でキックオフした。
前半からコロンビアが14本、ポルトガルが9本のシュートを放つ激しい展開となった。序盤からやや押し込んだのはコロンビアだったが、17分にエリア内に入ったFWジョン・コルドバのシュートをGKディオゴ・コスタが好セーブで弾く。同22分にはFWハメス・ロドリゲスのスルーパスからMFジョン・アリアスが狙うが、枠内に飛んだシュートとはカバーに入ったMFルベン・ネベスにかき出された。
ポルトガルもFWクリスティアーノ・ロナウドが2試合連続ゴールを目指して積極的に前線に顔を出していく。24分にはやや距離のある位置から直接FKを蹴ったが、シュートはGKカミロ・バルガスの正面を突く。同39分にはDFジョアン・カンセロの右クロスからFWブルーノ・フェルナンデスが決定機を迎えるが、シュートはバルガスの好セーブに防がれた。
後半に入ると同時にポルトガルはMFジョアン・ネベスとDFディオゴ・ダロトを投入する。しかし後半もなかなかスコアは動かず、ポルトガルは後半15分にMFジョアン・フェリックスから出たスルーパスにロナウドが反応。ただシュートはわずかに右に外れ、判定もオフサイドとなった。
スコアレスで進んだ試合。引き分けでも首位通過を決めることができるコロンビアは、後半31分にハメス・ロドリゲスらを下げる決断をする。しかしコロンビアはその後も攻め込むが、後半43分のDFダニエル・ムニョスのクロスから作ったチャンスは、DFディオゴ・ダロトにかき出される。同アディショナルタイムにはCKの流れからDFダビンソン・サンチェスがあたまで合わせてゴールネットを揺らすが、VARチェックの結果、サンチェスのつま先が出ていたとしてオフサイド判定となった。
ワールドカップK組の第3節で、コロンビア代表がポルトガル代表と0-0で引き分けた。1位通過のコロンビアは日本時間7月4日にガーナと、2位通過のポルトガルは日本時間同3日にクロアチアと対戦する。
ともに決勝トーナメント進出を決めて迎えた直接対決だが、コロンビアは2連勝、ポルトガルは1勝1分と、首位通過にはコロンビア有利でキックオフした。
ポルトガルもFWクリスティアーノ・ロナウドが2試合連続ゴールを目指して積極的に前線に顔を出していく。24分にはやや距離のある位置から直接FKを蹴ったが、シュートはGKカミロ・バルガスの正面を突く。同39分にはDFジョアン・カンセロの右クロスからFWブルーノ・フェルナンデスが決定機を迎えるが、シュートはバルガスの好セーブに防がれた。
後半に入ると同時にポルトガルはMFジョアン・ネベスとDFディオゴ・ダロトを投入する。しかし後半もなかなかスコアは動かず、ポルトガルは後半15分にMFジョアン・フェリックスから出たスルーパスにロナウドが反応。ただシュートはわずかに右に外れ、判定もオフサイドとなった。
スコアレスで進んだ試合。引き分けでも首位通過を決めることができるコロンビアは、後半31分にハメス・ロドリゲスらを下げる決断をする。しかしコロンビアはその後も攻め込むが、後半43分のDFダニエル・ムニョスのクロスから作ったチャンスは、DFディオゴ・ダロトにかき出される。同アディショナルタイムにはCKの流れからDFダビンソン・サンチェスがあたまで合わせてゴールネットを揺らすが、VARチェックの結果、サンチェスのつま先が出ていたとしてオフサイド判定となった。