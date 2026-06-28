ヨルダンvsアルゼンチン スタメン発表
[6.28 北中米W杯グループリーグ第3節](ダラス)
※11:00開始
<出場メンバー>
[ヨルダン]
先発
GK 1 ヤジード アブレイラ
DF 3 アブダラー ナシブ
DF 4 フサム アブ アル ダハブ
DF 5 ヤザン アル アラブ
MF 8 ヌール アル ラワブデフ
MF 9 アリ オルワン
MF 20 モハナド アブ タハ
MF 21 ニザル アルラシュダン
MF 23 イフサン ハダド
MF 24 アリ アル アザイゼフ
FW 11 オデフ アル ファクリ
控え
GK 12 ヌール バニ アッティアー
GK 22 アブダラー アル ファフリ
DF 2 モハマド アブ ハシーシュ
DF 6 アメル ジャムス
DF 16 モハマド アブ アル ナジ
DF 17 サリム オバイド
DF 18 モハマド タハ
DF 19 サイード アル ロサン
DF 26 アナス バダウィ
MF 14 ラジェイ アイード ファデル
MF 15 イブラヒム サデフ
MF 25 モハンマド アル ダウド
FW 7 モハマド アブ ズライク
FW 10 モウサ・タマリ
FW 13 マフムード アル マルディ
監督
ジャマル セラミ
[アルゼンチン]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マルコス・セネシ
DF 3 ニコラス・タグリアフィコ
DF 14 エセキエル・パラシオス
DF 19 ニコラス・オタメンディ
MF 5 レアンドロ・パレデス
MF 11 ジオバニ・ロ・チェルソ
MF 17 ジュリアーノ・シメオネ
MF 18 ニコ・パス
FW 9 フリアン・アルバレス
FW 22 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 1 フアン・ムッソ
GK 12 ヘロニモ・ルジ
DF 4 ゴンサロ・モンティエル
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 13 クリスティアン・ロメロ
DF 25 ファクンド・メディナ
DF 26 ナウエル・モリーナ
MF 7 ロドリゴ・デ・パウル
MF 8 バレンティン・バルコ
MF 16 ティアゴ・アルマダ
MF 20 アレクシス・マック・アリスター
MF 24 エンソ・フェルナンデス
FW 10 リオネル・メッシ
FW 15 ニコラス・ゴンサレス
FW 21 ホセ マヌエル ロペス
監督
スカローニリオネル
※11:00開始
<出場メンバー>
[ヨルダン]
先発
GK 1 ヤジード アブレイラ
DF 3 アブダラー ナシブ
DF 4 フサム アブ アル ダハブ
DF 5 ヤザン アル アラブ
MF 8 ヌール アル ラワブデフ
MF 9 アリ オルワン
MF 20 モハナド アブ タハ
MF 21 ニザル アルラシュダン
MF 23 イフサン ハダド
MF 24 アリ アル アザイゼフ
FW 11 オデフ アル ファクリ
GK 12 ヌール バニ アッティアー
GK 22 アブダラー アル ファフリ
DF 2 モハマド アブ ハシーシュ
DF 6 アメル ジャムス
DF 16 モハマド アブ アル ナジ
DF 17 サリム オバイド
DF 18 モハマド タハ
DF 19 サイード アル ロサン
DF 26 アナス バダウィ
MF 14 ラジェイ アイード ファデル
MF 15 イブラヒム サデフ
MF 25 モハンマド アル ダウド
FW 7 モハマド アブ ズライク
FW 10 モウサ・タマリ
FW 13 マフムード アル マルディ
監督
ジャマル セラミ
[アルゼンチン]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マルコス・セネシ
DF 3 ニコラス・タグリアフィコ
DF 14 エセキエル・パラシオス
DF 19 ニコラス・オタメンディ
MF 5 レアンドロ・パレデス
MF 11 ジオバニ・ロ・チェルソ
MF 17 ジュリアーノ・シメオネ
MF 18 ニコ・パス
FW 9 フリアン・アルバレス
FW 22 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 1 フアン・ムッソ
GK 12 ヘロニモ・ルジ
DF 4 ゴンサロ・モンティエル
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 13 クリスティアン・ロメロ
DF 25 ファクンド・メディナ
DF 26 ナウエル・モリーナ
MF 7 ロドリゴ・デ・パウル
MF 8 バレンティン・バルコ
MF 16 ティアゴ・アルマダ
MF 20 アレクシス・マック・アリスター
MF 24 エンソ・フェルナンデス
FW 10 リオネル・メッシ
FW 15 ニコラス・ゴンサレス
FW 21 ホセ マヌエル ロペス
監督
スカローニリオネル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります