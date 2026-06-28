ケインがリネカー超え!! イングランド代表のW杯通算得点記録を塗り替える
イングランド代表FWハリー・ケインが同国のW杯通算得点記録を塗り替えた。
現地時間27日に行われたL組第3節でイングランドはパナマ代表と対戦。5-4-1のシステムを採用するパナマ守備をこじ開けるのに苦戦したが、後半17分にMFブカヨ・サカが蹴り出したCKをMFジュード・ベリンガムが左足ダイレクトで決めて先制に成功する。
そして、5分後にはエースが大仕事をやってのける。22分、左サイドに抜けたベリンガムがクロスを供給すると、相手選手よりも前に出たケインがヘディングで叩き込み、リードを2点差に広げた。
初戦クロアチア戦で2得点を奪っていたケインは今大会3点目。ロシアW杯で6得点、カタールW杯で2得点を記録しているケインはW杯通算得点数を「11」に伸ばし、10得点でガリー・リネカー氏と並んでいたイングランド代表のW杯最多得点記録を更新した。
試合は2点を先行したイングランドが2-0のまま逃げ切り、グループ首位通過が決定。1日の決勝トーナメント1回戦でE、I、J、Kの3位チームのいずれかと対戦する。
現地時間27日に行われたL組第3節でイングランドはパナマ代表と対戦。5-4-1のシステムを採用するパナマ守備をこじ開けるのに苦戦したが、後半17分にMFブカヨ・サカが蹴り出したCKをMFジュード・ベリンガムが左足ダイレクトで決めて先制に成功する。
そして、5分後にはエースが大仕事をやってのける。22分、左サイドに抜けたベリンガムがクロスを供給すると、相手選手よりも前に出たケインがヘディングで叩き込み、リードを2点差に広げた。
試合は2点を先行したイングランドが2-0のまま逃げ切り、グループ首位通過が決定。1日の決勝トーナメント1回戦でE、I、J、Kの3位チームのいずれかと対戦する。