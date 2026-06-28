アルジェリアvsオーストリア スタメン発表
[6.28 北中米W杯グループリーグ第3節](カンザスシティ)
※11:00開始
<出場メンバー>
[アルジェリア]
先発
GK 16 ウサマ ベンボット
DF 2 アイサ・マンディ
DF 13 ジャウエン ハジャム
DF 17 ラフィク・ベルガリ
DF 21 ラミ・ベンセバイニ
MF 7 リヤド・マフレズ
MF 8 フセム・アワール
MF 10 ファレス・シャイビ
MF 19 ナビル・ベンタレブ
MF 22 イブラヒム・マザ
FW 9 アミーヌ・グイリ
控え
GK 1 メルヴィン マスティル
GK 23 ルカ・ジダン
DF 3 アシュレフ アバダ
DF 4 モハメド トゥガイ
DF 5 ジネディーヌ ベライド
DF 15 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 26 サミール・シェルギ
MF 6 ラミズ ゼルキ
MF 14 ヒシャーム・ブダウィ
MF 24 ヤシン ティトラウィ
FW 11 アニス・ハジ・ムーサ
FW 12 アーメド ベンブアリ
FW 20 アディル ブルビナ
FW 25 ファレス ゲジェミス
監督
ヴラディミル ペトコヴィッチ
[オーストリア]
先発
GK 1 アレクサンダー・シュラガー
DF 5 シュテファン・ポッシュ
DF 8 ダビド・アラバ
DF 15 フィリップ・ラインハート
DF 16 フィリップ・ムウェネ
MF 4 ザベル・シュラーガー
MF 6 ニコラス・ザイバルト
MF 9 マルセル・ザビッツァー
MF 18 ロマーノ・シュミット
MF 20 コンラッド・ライマー
FW 7 マルコ・アルナウトビッチ
控え
GK 12 フロリアン ヴィーゲレ
GK 13 パトリック・ペンツ
DF 2 ダビド・アッフェングルーバー
DF 3 ケビン・ダンソ
DF 22 アレクサンダー・プラス
DF 23 マルコ・フリードル
DF 25 ミヒャエル・スボボダ
MF 10 フロリアン・グリリッチュ
MF 17 カーニー・チュクエメカ
MF 19 デヤン・リュビチッチ
MF 21 パトリック・ビマー
MF 24 パウル・バナー
MF 26 アレッサンドロ・シェプフ
FW 11 ミヒャエル・グレゴリッチュ
FW 14 サーシャ・カライジッチ
監督
ラルフ・ラングニック
※11:00開始
<出場メンバー>
[アルジェリア]
先発
GK 16 ウサマ ベンボット
DF 2 アイサ・マンディ
DF 13 ジャウエン ハジャム
DF 17 ラフィク・ベルガリ
DF 21 ラミ・ベンセバイニ
MF 7 リヤド・マフレズ
MF 8 フセム・アワール
MF 10 ファレス・シャイビ
MF 19 ナビル・ベンタレブ
MF 22 イブラヒム・マザ
FW 9 アミーヌ・グイリ
GK 1 メルヴィン マスティル
GK 23 ルカ・ジダン
DF 3 アシュレフ アバダ
DF 4 モハメド トゥガイ
DF 5 ジネディーヌ ベライド
DF 15 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 26 サミール・シェルギ
MF 6 ラミズ ゼルキ
MF 14 ヒシャーム・ブダウィ
MF 24 ヤシン ティトラウィ
FW 11 アニス・ハジ・ムーサ
FW 12 アーメド ベンブアリ
FW 20 アディル ブルビナ
FW 25 ファレス ゲジェミス
監督
ヴラディミル ペトコヴィッチ
[オーストリア]
先発
GK 1 アレクサンダー・シュラガー
DF 5 シュテファン・ポッシュ
DF 8 ダビド・アラバ
DF 15 フィリップ・ラインハート
DF 16 フィリップ・ムウェネ
MF 4 ザベル・シュラーガー
MF 6 ニコラス・ザイバルト
MF 9 マルセル・ザビッツァー
MF 18 ロマーノ・シュミット
MF 20 コンラッド・ライマー
FW 7 マルコ・アルナウトビッチ
控え
GK 12 フロリアン ヴィーゲレ
GK 13 パトリック・ペンツ
DF 2 ダビド・アッフェングルーバー
DF 3 ケビン・ダンソ
DF 22 アレクサンダー・プラス
DF 23 マルコ・フリードル
DF 25 ミヒャエル・スボボダ
MF 10 フロリアン・グリリッチュ
MF 17 カーニー・チュクエメカ
MF 19 デヤン・リュビチッチ
MF 21 パトリック・ビマー
MF 24 パウル・バナー
MF 26 アレッサンドロ・シェプフ
FW 11 ミヒャエル・グレゴリッチュ
FW 14 サーシャ・カライジッチ
監督
ラルフ・ラングニック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります