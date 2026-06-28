お酒をちゃんぽんすると酔いが回りやすいのは本当？メディカルドック監修医が原因などを解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「お酒をちゃんぽんする」と酔いが回りやすいのは本当？酔いが回りやすいお酒の組み合わせも解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

岡本 彩那（淀川キリスト教病院）

兵庫医科大学医学部医学科卒業後、沖縄県浦添総合病院にて2年間研修 / 兵庫医科大学救命センターで3年半三次救命に従事、近大病院消化器内科にて勤務 /その後、現在は淀川キリスト教病院消化器内科に勤務 / 専門は消化器内科胆膵分野

お酒をちゃんぽんするとは？

飲み会などの席では、「とりあえずビール」とビールを飲んでから、焼酎や日本酒、ワインなど様々なお酒を飲むことがあります。このように複数の種類のお酒を飲むことを「お酒をちゃんぽんする」と言います。また一方でこのように「お酒をちゃんぽんすると悪酔いする、酔いやすい」などと言われることもあります。ここではお酒をちゃんぽんするということの意味、リスクなどを解説していきます。

お酒をちゃんぽんすると酔いが回りやすいのは本当？

お酒をちゃんぽんすることで酔いやすいと言われることが多いですが、これは正確ではありません。酔い(悪酔い)の原因は肝臓でアルコールが代謝されたアセトアルデヒドが主な原因ですが、お酒の種類によって分解スピードが変わる、もしくは複数種類を飲むと分解スピードが落ちるということはありません。

お酒に酔ってしまうかどうかについては、純粋なアルコール量によって決まります。そのため、複数種類のお酒を飲むことで酔いやすくなることはありません。

お酒をちゃんぽんすると酔いやすくなる原因

では、なぜお酒をちゃんぽんすると酔いやすくなる、悪酔いすると言われるのでしょうか。ここでは具体的な理由を解説していきます。

飲酒量が把握しにくくなる

お酒をちゃんぽんすると言うことはお酒の種類、アルコールの濃度が変わります。

そのためお酒を飲むペースや全体のアルコール量が把握しにくくなり、結果として大量のアルコールを摂取してしまう原因となります。

具体的には初めはビールを飲んでいて、その後焼酎などに変更した場合、アルコール濃度がかなり変わります。具体的にはビール350ml(4.5～5.5%：純アルコール12.6～15.4g)から焼酎1合180ml(20～25度：純アルコール28.8～36.0g)と量が少なくなるにも関わらず摂取するアルコールの量は格段に増えています。

これを意識せず同じペースで飲み続けると、気づかないうちに大量のアルコールを摂取してしまうことになり、お酒に酔ってしまうのです。

ペースが落ちにくい

お酒を飲む時、同じ種類のお酒を飲み続けていると少しずつペースが落ちてくる、と言うことが多いでしょう。しかしながら、ここでお酒の種類を変更して「味変」してしまうと、ペースが落ちない、もしくは上がってしまい、早いペースでお酒を飲み続けてしまいます。その結果、アルコールを摂りすぎてしまうのです。

「お酒のちゃんぽん」についてよくある質問

ここまでお酒のちゃんぽんについて紹介しました。ここでは「お酒のちゃんぽん」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

お酒を飲む際に食べない方がいい食べ物について教えてください。

岡本 彩那 医師

アルコールの吸収をゆっくりにするためには何か食べてから、もしくは食べながらの方がもちろん良いでしょう。ただし、脂物を多くとってしまったり、胃腸を刺激するような辛い物は避けたほうが良いでしょう。逆に消化に良く、腸にやさしいもの、例えば発酵食品や野菜、海藻、キノコ類などは一緒に取るようにすると良いでしょう。

まとめ

ここではお酒のちゃんぽんについて解説していきました。悪酔いしやすいか、酔いやすいか等はお酒の飲み方によってどのぐらいアルコールを摂取してしまうかによります。お酒を複数種類飲む場合でも、飲み方に気を付けて適正なアルコール量を適切なペースで飲むことで問題なく過ごすことも出来ます。せっかくのたのしい、おいしいお酒であれば賢く量やペースに気を付けて飲みましょう。

「お酒のちゃんぽん」と関連する病気

「お酒のちゃんぽん」と関連する病気は11個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

消化器系

膵炎

肝炎

脂肪肝

肝硬変など

腫瘍系

食道がん

胃がん

膵がん

食道静脈瘤など

代謝内分泌

糖尿病

高血圧など

精神科系

アルコール依存症

長期間の飲酒や大量飲酒等は様々な病気の原因となり得ます。

「お酒のちゃんぽん」と関連する症状

「お酒のちゃんぽん」と関連している、似ている症状は8個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

顔が赤くなる

気分が悪くなる

頭痛動悸

不眠

吐き気

意識障害

肝機能障害

アルコールをどの程度飲んでどのぐらいの症状が出るかは個人差が大きいですが、自身の適量を知って適量を守ることが重要です。

参考文献

アルコールによる健康障害 健康日本21｜厚生労働省

適正飲酒のすすめ｜アルコール健康医学協会

お酒との付き合い方｜アサヒビール株式会社

マイナビニュース

便に関するお悩み｜池袋ふくろう消化器内科・内視鏡クリニック 東京豊島院

ビールと日本酒を混ぜるのは危険？ちゃんぽんの影響と安全な飲み方｜アイシークリニック池袋院

Hankyu FOOD