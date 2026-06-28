Snow Man9人の“美しすぎる”横顔ショットを厳選！優勝級のフェイスラインからスッとした鼻筋まで、珠玉の横顔ビジュアル

写真：Snow Man9人の“美しすぎる”横顔ショット（全9投稿）

Snow Manのメンバーたちは、それぞれ異なる魅力を持ちながらも、ときに見せる美しい横顔でファンを魅了している。シャープなフェイスラインやスッと伸びた鼻筋、長いまつ毛が際立つ横顔ショットは、正面とはまた違った魅力を感じさせるものばかり。

本稿では、そんな彼らの“横顔ビジュアル”に注目し、思わず見惚れてしまう珠玉のショットを厳選して紹介する。

■岩本照の美しいフェイスラインが際立つ！オールバック×スーツスタイル

自身のInstagramに投稿した、DOLCE＆GABBANA『2026年秋冬コレクションション』でのショット。暗色のストライプスーツに淡いカラーのストライプシャツを合わせ、前髪を上げて後ろでまとめたオールバックヘアで登場。

鍛え上げられた肉体美でも知られる岩本だが、首筋から顎にかけてのシャープなフェイスラインはまるで彫刻作品のよう。シックなスーツスタイルと相まって、大人の色気が漂う一枚となっている。

■見上げる表情にドキッ！色気あふれる深澤辰哉の横顔

シングル「SERIOUS」のMVメイキングショット。1枚目では、ストライプシャツにパープルのレザーベストを合わせ、上を見上げるような表情を公開。すっと通った鼻筋やシャープなフェイスラインが際立つ横顔ビジュアルとなっている。

ほかにも、赤いセットの中で演じる姿（2枚目）や、ツノ付きキャップに炎柄トップスを合わせたクールなカット（3枚目）などを投稿。SNSには「顔が天才過ぎます」「1枚目かっこ良すぎるんですけどー」といった声も寄せられた。

■もはや芸術品！ラウールが魅せる唯一無二の存在感

「SAVE YOUR HEART」のMVオフショット。白のショートジャケットに鮮やかなブルーのシャツ、ピンクのグローブを合わせた印象的なスタイリング。金髪ヘアをなびかせながら遠くを見つめる姿は、まるでアート作品のような美しさを放っている。

ほかにもグリーンバックを背にしたカットやハートポーズを見せる写真などが公開されており、モードな世界観と遊び心が感じられる投稿だ。

■色気が国宝級！渡辺翔太の横顔アップショット

雑誌『FIGARO japon』のインタビューカットとして公開された、渡辺翔太のモノクロショット。顔をアップで捉えた横顔カットでは、スッと通った鼻筋やシャープなフェイスラインが際立ち、モノクロならではの陰影がその端正な顔立ちをより印象的に映し出している。

遠くを見つめる表情からは静かな色気も漂っており、まるで映画のワンシーンのような雰囲気をまとっている。

■「顔ちっさ！」向井康二のゴールドイヤリングが映える一枚

映画『LOVE SONG』のバンコクプレミア後に自身のInstagramへ投稿したオフショット。向井はマスタードイエローのシャツに黒のスーツを合わせたスタイリングで、赤いシートが並ぶ劇場内に座っている。

ゆったりと腰掛けながら視線を横に向けたカットでは、ゴールドのイヤリングがさりげなく揺れ、スッと伸びた鼻筋や小さな顔立ちが際立つ、向井の魅力が凝縮されたカットとなっている。

■「メロすぎる」の声も！阿部亮平の知的なメガネ姿＆自然体ショット

阿部が表紙を飾った『Hanako』4月号（2026年2月27日発売）の先行カット。公開された金縁メガネをかけた横顔ショットは、やわらかな光に包まれ、スッと通った鼻筋やシャープなフェイスラインが際立つ。

知的で落ち着いた雰囲気も印象的で、思わず見惚れてしまうような一枚だ。いっぽう、ベッドに寝転びながら本を読む自然体な姿も公開。クレバーな印象と親しみやすさ、両方の魅力を堪能できるショットとなっている。

■吸い込まれそうな美しさ！カナダの自然に佇む目黒蓮の横顔ショット

目黒のInstagramに投稿した、『Precious』特別版（7月号増刊）の撮影オフショット。カナダの豊かな自然の中で撮影されたカットで、白シャツにブルガリのジュエリーを合わせたスタイルが印象的。

長めの黒髪を後ろでまとめた横顔は、スッと通った鼻筋や美しいフェイスラインが際立つ。大木にもたれながら遠くを見つめる表情からは静かな力強さも感じられ、思わず見惚れてしまう一枚となっている。

■横顔まで麗しい！宮舘涼太のモノクロカットにうっとり

宮舘が表紙を飾った『VI/NYL』#029（2026年3月25日発売）の先行カット。公開されたモノクロショットでは、濡れ髪姿の宮舘が口元に指を添えながら前方を見据えており、シャープな横顔や端正なフェイスラインが際立っている。

ほっぺに描かれた小さなハートも印象的で、クールな雰囲気のなかに遊び心ものぞかせる一枚。宮舘ならではの気品と色気を堪能できるショットとなっている。

■思わずため息…佐久間大介の美しすぎる＆beビジュアル

佐久間大介がアンバサダーを務める「＆be HAIR」のビジュアル。＆be公式Instagramに投稿されたカットでは、トレードマークのピンクヘアに白シャツを合わせ、顎に手を添えた印象的なポーズを披露。

シャープなフェイスラインやすっきりとした首筋が際立ち、普段の明るいキャラクターとはひと味違う表情を見せている。SNSでは「さっくん綺麗」「相変わらずあごのラインがお美しい」といった声が寄せられている。