俳優・アーティストののん（32）が27日、アメーバオフィシャルブログを更新。ファッション誌『ELLE JAPON』2026年8月号のオフショットを公開し、爽やかなブルーコーデを披露した。

この日、のんは「かろやか」と題してブログを更新すると、「オフショット」とシンプルにつづり、鮮やかなブルーのノースリーブワンピースを軽やかにまとい、同系色のサンダルを合わせた夏らしいスタイリングを披露。青空とヤシの木を背景に、風を受けてスカートをなびかせるショットや、凛とした表情でカメラを見つめるカットなど、さまざまな表情を見せている。

また、テラコッタカラーの壁や南国を思わせるロケーションを舞台にした撮影では、夏の日差しに映える透明感あふれる姿も印象的で、自然体の魅力と洗練されたファッションが調和したオフショットの数々となっている。

『ELLE JAPON』2026年8月号に登場するのん。公式HPには「今回は、Tory Burchの新作カプセルコレクションをまとった撮影に参加しました」と明かし、「新作のサマーバッグやサンダルとともに、夏らしい爽やかな魅力が詰まった素敵なショットをお届けしています」と紹介している。

この投稿にファンから「どれも夏を感じるような、いい写真♪」「ココロもカラダもさわやか・かろやか」「オシャレなのん！」「ブルーが鮮やか」「ステキ」「綺麗で可愛い」「美しい」「さわやか」「青空にブルーののんちゃん！ナイス」「カラッと真夏です」「青いノースリーブが良く似合ってます」「すごくキレイで、カワイイ」などの声が寄せられている。