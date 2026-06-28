ワールドカップ北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は27日（日本時間28日）、米アトランタでグループK第3節のウズベキスタン―コンゴ民主共和国戦が行われ、3-1でコンゴ民主共和国が勝利。この結果、決勝トーナメント（T）進出の可能性を残していた韓国の1次リーグ敗退が決定した。海外メディアは写真と共に敗退決定を伝えている。

A組で1勝2敗、勝ち点3の3位だった韓国は、決勝トーナメント（T）進出のためにはこの試合が引き分けに終わるか、ウズベキスタンが5点差以内の勝利を収めることが絶対条件だった。試合はウズベキスタンが前半10分に先制。だがコンゴは後半23分、PKで同点に追い付くと同33分、マイェレが一瞬のスキをついて逆転弾を決めた。終了間際にも加点した。

コンゴの決勝T行きを告げるホイッスルが鳴った瞬間、韓国のグループ敗退も決定。米放送局「ESPN」サッカー専門Xは「韓国がA組3位で帰国の途につく」とつづり、悲し気な表情を浮かべたエースFWソン・フンミンの1枚と共に敗退を伝えると、海外ファンからの反響が相次いだ。

「南アフリカに勝つチャンスがあったのに賭けに出たからな」

「ソン・フンミンはもっと良い終わり方に値する選手だ」

「全くもってインパクト残せなかったな」

「南アフリカに勝てばいいだけだったのに」

「NOOOOOOO」

「胸が張り裂けそうだ」

「南アフリカに負けるなんて本当にショックだ」

韓国は今大会、グループ初戦でチェコに2-1の逆転勝ちと幸先の良いスタートを切ったが、続くメキシコ戦、最終節の南アフリカ戦と0-1で敗戦。2018年のロシア大会以来、2大会ぶりの1次L敗退が決まった。



（THE ANSWER編集部）