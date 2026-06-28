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サントリーは、ウイスキー「ザ・マッカラン ハーモニー・コレクション アンバーメドウ」を13％オフの26,978円（税込）で販売しています。

ザ・マッカラン ハーモニーコレクション アンバーメドウ 700ml ギフトボックス 入り[ウイスキー マッカラン MACALLAN イギリス] MACALLAN(マッカラン) \26,978 （2026/06/26 12:30時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

ステラマッカートニー姉妹とコラボ！ スコットランドの自然を感じる特別なシングルモルト

↑サントリーの「ザ・マッカラン ハーモニー・コレクション アンバーメドウ」

ザ・マッカラン ハーモニー・コレクション アンバーメドウは、自然と調和した生活を送りたいというブランドの想いから生まれた数量限定のシングルモルトウイスキー。シリーズ第3弾となる本製品は、アパレル業界においてSDGsの取り組みで知られるステラ・マッカートニーと、写真家のメアリー・マッカートニー姉妹とのコラボレーションにより誕生しました。

最大の特徴は、パッケージに込められたサステナブルなこだわりです。ラベルや化粧箱にはスコットランドで刈り取られ、廃棄予定だった牧草を再生利用しており、役目を終えた資源に新たな用途を与えて自然との深い結びつきを表現しています。さらに外箱には、メアリー・マッカートニー氏が撮影したザ・マッカラン蒸溜所の美しい写真があしらわれています。

味わいも、スコットランドの豊穣な大地を思わせる特別な仕上がりです。厳選されたシェリー樽とエックスバーボン樽で熟成された原酒は、「夏の夕暮れ」をイメージした美しい琥珀色をしています。オレンジやレモン、ココナッツ、大麦畑の香りに、メロン、スコーン、アーモンド、緑茶といった甘くリッチで濃厚な味わいが重なり合います。豊かで甘く、複雑な余韻を長く楽しめる一杯です。

特別なギフトボックス入りなので、ご自身へのご褒美はもちろん、ウイスキー好きの方への贈り物にもぴったりな一品。ぜひこの機会にチェックしてください！

コラボ限定品のザ・マッカランがAmazonでオトク！

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