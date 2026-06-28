「隣の土地との境が曖昧なまま相続をした」「ここまでがうちの土地だと思っていたのに…」といったことは珍しくありません。土地の境界（筆界）をめぐるトラブルは、「筆界特定制度」を活用すれば、裁判をしなくても、解決が出来ることがあります。そもそも何で筆界を特定する必要が出てくるの？その疑問は歴史をひもとくと明らかになってきます。

「筆界」は土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められる境界線のことをいいます。

筆界特定制度は、土地の境界をめぐるトラブルがあったとき、土地の所有者（所有権登記名義人）などの申請に基づいて、法務局の筆界特定登記官が、土地家屋調査士や弁護士などの民間の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、土地の筆界の位置を特定する制度です。

申請人や関係者は、筆界特定が行われる前に、筆界特定登記官に対して、筆界に関する意見を述べたり、資料を提出したりすることができます。

納得がいく結果にならないことも…

□費用の負担を抑えることが出来る

・筆界特定制度を法務局に申請する際には、申請手数料がかかります。例えば、対象となる土地の合計額が2,000万円のとき申請手数料は、4,000円です。また、申請手数料のほか、調査で測量をするときは、測量費用を負担する必要があります。申請手数料と測量費用を合わせても、裁判に比べて費用負担は少なくて済むことが多いです。

□比較的早く判断がされる

・裁判では、判断が示されるまでに約2年かかることもありますが、筆界特定制度は、半年から約1年とスピーディーに判断が示されることが多いです。

久屋アヴェニュー法律事務所の服部由美弁護士によりますと、「筆界特定制度」を利用する場合、以下の注意点があるといいます。

＜納得がいく結果にならないことも…＞

筆界特定は、提出された資料や現地調査に基づいて、筆界特定登記官が判断をするものです。筆界特定で「思っていたより狭くなってしまった…」など、必ずしも申請者や関係人が納得できる結果になるとは限りません。特定された筆界に不満があるときは、筆界（境界）確定訴訟を裁判所に提起することができます。

何で筆界を特定する必要が出てくる？

そもそも何で筆界を特定する必要が出てくるの？そういった疑問を抱く方もいるかもしれません。

筆界はどのように生まれたのか…服部弁護士によると、筆界特定制度が創設され、「筆界」の定義がおかれたのは不動産登記法（平成17年改正）によりますが、時代を遡ると明治期の“あること”にそもそも端を発しているといいます。

明治期に政府は「地租改正」という税制度の改正をしました。地租改正は、全国一律に成し遂げられたわけではなく、地域差を伴いながら10年余を要する事業となったのですが、この作業によって土地区画ごとに地番が設定され、その地番の界とされたのが「原始筆界」です。また、「地租」は土地の広さに応じて課すとしたため、土地の面積を測定する必要があり、「公図」が作成されました。

ところが…この「公図」は測量技術が発達していないときに行われたことや、税を徴収するという作成目的から、できるだけ税を少なくしたいと実際よりも面積を小さくする例があったなど、正確でなかったことが指摘されています。「公図」は長らく税務署に保管されていましたが、戦後、登記所に移管され今日に至っています。

裁判例では公図について、線の長さ、面積については正確性を期待できないが、各筆の土地の位置関係、境界線の形状などについてはその特徴を表現しているなどとしています。

このため、公図に上空から地表面を撮影した空中写真を重ねて比較した上で、「公図における筆界の距離」と「測量成果」との差異を按分調整して、原始筆界を特定した事例もあるということです。

また、筆界は、原始筆界だけではなく、分筆、合筆、換地処分によっても創設されますが、古い時期の分筆による筆界について、公図を有力な資料として特定された事例もあります。

服部弁護士は「筆界特定制度は、仮に裁判に移ってもその結果がある程度は尊重されるといわれていて、筆界についてトラブルを抱えているときは制度を利用することは有力な選択肢であると考えられます。なお、筆界の歴史的な経緯や慣習は地域によって異なることが多く、例えば、農地の筆界は、あぜ道の問題など、都市部とは異なる事情もみられる」といいます。

そこで服部弁護士は「筆界を特定する機能はありませんが、裁判外紛争解決手続の１つで、これらの問題に精通している土地家屋調査士会が運営するADRを利用することも、選択肢の1つになると考えられます」と話しています。

【取材先】

久屋アヴェニュー法律事務所

弁護士 服部由美