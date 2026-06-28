Ａ組３位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を逃した韓国代表が、自国メディアから厳しく批判された。韓国メディア「ＯＳＥＮ」は「韓国サッカー恥辱の日」と厳しいタイトルで、敗退に至った経緯を報じた。

この日行われた１次リーグ（Ｌ）Ｋ組第３戦で、コンゴがウズベキスタンに３―１で勝利し勝ち点を４に伸ばした。出場チーム数が４８に増え、今大会は各組上位２チームに加え、各組３位（計１２チーム）のうち上位８チームが決勝Ｔに進出できるが、韓国はコンゴに抜かれ９番手に後退。２大会ぶりの敗退が正式に決まった。

「ＯＳＥＮ」は主な原因に引き分けでも突破が決まっていた１次Ｌ第３戦で南アフリカに敗れたことを挙げ「韓国自ら招いた結果」と指摘。ただその時点ではデータ分析サイト「オプタ」によれば突破確率は８７．７６％と高かったと紹介し、ドイツがエクアドルに敗れる、日本がスウェーデンと引き分けるなど韓国に不利な結果が相次ぎ、Ｌ組の試合開始段階では突破可能性が１７．８４％まで低下したとした。

出場が４８チームに増え、３２チームが決勝トーナメントに進める大会方式にもかかわらず敗退したことを「恥ずかしいが、これが孫興民（ソン・フンミン）、李剛仁（イ・ガンイン）、金玟哉（キム・ミンジェ）、李在成（イ・ジェソン）など世界的な選手がいる韓国サッカーの現在地」と、エース孫に加え、欧州主要リーグで活躍するスター選手がいながらも勝ちきれなかった現実を厳しく論じた。