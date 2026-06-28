【ヒューストン（米テキサス州）２７日＝岡島 智哉】北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦で日本代表と対戦するブラジル代表が、拠点のニュージャージー州から試合開催地のヒューストンに到着した。

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ブラジル代表のホテル到着を待ち受けるサポーターが宿舎前に殺到し、現場は大混乱となった。

地元警察の仕切りにより、一般客が立ち入れるエリアは制限されていたが、あふれんばかりの熱狂的サポーターが集結。あるサポーターは「（到着予定の）３時間前に来たが、もう人が多すぎて身動きが取れず、前方は諦めた」と後列でため息をついていた。

選手バスが到着すると応援歌の大合唱が始まり、ＦＷネイマール、ＦＷビニシウス、ＭＦカゼミロ、ＧＫアリソンらが写真撮影やサインに対応。注意喚起する地元警察の怒声も響き渡る中、事故を防ぐべく、柵を体を張って抑える警備員の姿があちらこちらで見られた。

地元警察はスポーツ報知の取材に「３００人ほどと聞いていたが…３倍はいるんじゃないか」とあきれ顔。キャップにネイマールのサインをゲットしたという女性は帰り際に「最高に運がいいわ。（現地）月曜日の試合、３―０で勝たせていただきますわね」とスポーツ報知記者にニコリと笑いかけ、肩を揺らしながら颯爽と帰路についた。（岡島 智哉）