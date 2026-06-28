ホン・ミョンボ体制の韓国代表はW杯32強進出に失敗した

ホン・ミョンボ監督率いる韓国代表の北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグ敗退が決定した。

この結果を受け、韓国サッカー専門メディア「FourFourTwo」は、解説委員を務める元韓国代表パク・チソン氏の痛烈な批判コメントを報じている。

韓国はグループリーグA組で1勝2敗という成績に終わり、他会場の結果に運命を委ねる厳しい状況に追い込まれていた。現地時間6月27日に行われたグループK組第3戦で、ウズベキスタンがコンゴ民主共和国に1-3で敗戦。この結果、韓国は32強進出の条件を満たすことができず、無惨にもグループリーグ敗退が確定した。

同メディアは、JTBCの解説委員として今大会の韓国戦を中継し、これまでも異例の苦言を呈してきたパク・チソン氏の発言に注目。ウズベキスタン戦の中継後、韓国の敗退が確定した直後に同氏が放った言葉を紹介している。パク・チソン氏は「数年前から結果は予想できた。再び振り返らなければならないこの状況が悲惨だ。今こそ問題を指摘し、再び前に進むきっかけにならなければならない」と語気を強めた。

さらに、長年韓国サッカー界の課題が改善されていない現状に対し、パク・チソン氏はこのようにも語っている。

「私たちは恐らく過去10年間学んだのに、また忘れて同じことを繰り返した。本当に残念な状況と言わざるを得ない」

痛烈な批判を口にしたレジェンドだが、最後には「二度とこのようなことが繰り返されないよう、確実に未来を夢見て、その未来のために一歩一歩ゆっくりでも前に進んでいく、そんな国になってほしい」と強調。無念の敗退となった韓国代表へ向け、抜本的な立て直しと今後の改善を求めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）