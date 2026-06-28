いま、有島武郎(たけお)と聞いて、どれだけの人が知っているだろうか。『カインの末裔』や『或る女』で知られる、明治末期から大正時代にかけて活躍した文豪。今から103年前の1923年6月、美貌で名が高かった雑誌記者・波多野秋子と軽井沢の別荘で心中した。武郎は満45歳で、満28歳だった秋子には夫がいた。

【画像】美貌で名が高かった人妻の雑誌記者・波多野秋子

遺体は約1カ月後に発見されたが、世間は賛否両論で沸騰し、大きな社会問題に。大正デモクラシーの時代の最後を象徴するスキャンダルとなった。それにしても、一体どうしてそれほどの騒ぎになったのか――。文中、当時の新聞記事などに現在では使われない「差別語」「不快用語」が登場する。記事などは見出しのみ原文のまま、本文は適宜、現代文に直して整理。敬称は省略する。中心人物は下の名前で表記。「有嶋」という表記も記事や資料にあるが、自筆のサインなどを根拠に見出し以外「有島」で統一する。（全5回の1回目）

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有島武郎について、百科事典の記述を整理・補足すれば次のようになる。

1878〜1923。東京生まれの小説家。画家・有島生馬、作家・里見紝の兄で、父は薩摩藩出身、大蔵官僚で実業家の有島武。裕福な家庭で厳しく育てられた。札幌農学校を卒業後、アメリカに留学。キリスト教の洗礼を受けたが、アメリカの詩人ホイットマンに傾倒して社会主義に接近して信仰を離れた。



有島武郎 ©文藝春秋

個性の尊重や人道主義を唱えた文芸雑誌「白樺」の創刊（1910年）に参加。キリスト教的倫理や思想の問題をリアリズムの手法で描く作風で、代表作に、自我にめざめつつ破滅していく1人の女性を描いた『或る女』、北海道の自然や社会に立ち向かう野性的な主人公の『カインの末裔』などがある。『惜みなく愛は奪ふ』などの評論、『一房の葡萄』などの童話も。

1921年ごろから思想的に行き詰まり、所有農場の小作人の解放や財産の放棄を試みるなど、謹厳(きんげん)で真摯な人格者として知られた。

1923年6月7日付読売朝刊文芸欄の「よみうり抄」に「▽有島武郎氏 目下同氏著作集中の長編『星座』の第2巻目執筆中だ」という消息が載っている。実際の武郎はその翌日家を出て、翌々日にはこの世の人ではなくなっていた。

6月8日付同紙朝刊社会面には、明治の「お雇い外国人*」で哲学者・音楽家のラファエル・フォン・ケーベルの訃報が載っているが、文中にこうある。「永眠の報に接し、有島武郎、安倍能成、和辻哲郎氏ら門下生は続々として馳せつけ、静かだった（ロシア）領事館も時ならぬ雑踏を呈した」。十分確認をとらないまま書いた“幻の弔問”だったのだろう。

*お雇い外国人＝幕末から明治時代にかけて、日本の近代化を進めるために、政府などが指導者や技術者として雇用した欧米人などの専門家

愛人女性と軽井沢で心中

実際の事件発覚は7月8日付朝刊で一斉に報じられた。当時「五大紙」と言われた各紙の見出しを見よう。

東京朝日（東朝）は「輕井澤（軽井沢）の別荘で有島武郎氏心中 愛人たる若い女性と 別荘階下の應（応）接室で縊死(いし)」。東京日日（東日）＝現毎日＝は「文士有島武郎氏 輕井澤で情死す 一ヶ月も經（経）て死體（体）は腐爛（乱）」。報知新聞（報知）は「精神的の悩みから六月頃漂然と家出」が脇見出し。

*縊死＝首をくくって死ぬこと

國民新聞（國民）は主見出しを「有島武郎氏自殺す」とし、別項記事の小見出しに「洋装（誤り）の美人も共に」、脇見出しに「『財産抛（放）棄』から一家と衝突」を付けた。時事新報は「昨日来兄弟親類悉(ことごと)く集つて 麹町の邸は大混雑」が脇見出し。

各紙の見出しに共通していたのは「軽井沢」で、そこから既に一般社会の生活から懸け離れた印象を与えた。「五大紙」に入らない読売は対応が遅れ、社会面ベタ（1段見出し）で「有島武郎氏に似た死體」が見つかったと報じただけ。当時は公式な警察発表などはなく、どの新聞も親族や関係者らから情報を得て記事にしていた。

本文リード部分は現在の書き方に近い報知を見る。

〈 作家として有名な有島武郎氏（46）が信州軽井沢の別荘で、若い女とともに縊死をとげていたのを7日朝、別荘番が発見。大騒ぎとなった。軽井沢署から係官が出張して検視したが、事件は絶対秘密に付されている。 昨夜、麹町区（現千代田区）下六番町10の自宅を訪問すると、近親の神尾（光臣）陸軍大将（武郎の亡妻の父で日露戦争や第一次世界大戦の青島攻略戦で有名）をはじめ実弟の生馬、里見紝氏らが集まってしきりに協議中。〉

後で発見は7月6日夕方だったと分かる。弟の生馬から話を聞きだし「女に心當（当）りあるが 今は名を云へ（言え）ぬ」の小見出しで報じたのは東日。家族関係などのおおよそが分かる。

弟の証言「家のことはよろしく頼む、といって…」

〈 兄は1カ月半ほど（正確には約1カ月）前にフラリと家を出たが、「新橋・東洋軒から電話をしたが通じないので葉書きを出す。思うことあってしばらく旅行をしてくるから、家のことはよろしく頼む」といってよこしました。普段は無断で外出などしたことのない兄が不思議なことだと一同怪しんでおりました。それっきりさっぱり便りがありませんので、ますます不思議に思い、実は方々、心当たりを探していました。7日朝になって「若い婦人と死んでいたから迎えに来い」と軽井沢から電報が参りましたので、ビックリしてさっそく弟たちと義兄の山本（直良）の3人が出発したような次第です。 兄は大正5（1916）年に妻に死なれ、いまは老母と3人の子どもとの5人暮らし。家屋敷は先ごろ売りに出しましたが、まだ買い手がありません。家内の事情は少しも心配するようなことはなく、極めて平和に暮らしておりました。今度の家出の原因は私に心当たりはあり、その女は私も知っていますが、死んだ女がその女かどうかは分からないので、いま言うわけにはいきません。その女も行方不明になっていて、家族が探しています。こういうことになると、兄は恋愛関係で死んだように思われますが、雑誌「泉」（武郎の個人雑誌）の中にも恋愛関係のことがあったと思います。遺体のそばに書き置きがあったそうですから、それを見れば原因も分かるでしょう。〉

「東洋軒」は老舗の洋食レストランで新橋駅の建物内にあった。山本直良は正確には武郎の妹の夫で実業家。心中の現場となった軽井沢の別荘は「浄月庵」と名付けられ、直良所有の別荘の別棟だった。東日には別項で「女はー某實（実）業家の夫人 氏の作物（作品）に心酔して交際」の見出しの短い記事も。

「相手の女は某実業家の夫人で、年齢は30歳近く。平素有島氏と交際はなかったが、氏の作品に心酔し、手紙を寄せて知り合いになったものとの説がある」。東朝も「探聞するところによれば」として「麹町区に住む某大家の娘さんで、氏の思想に共鳴して氏を訪問するうちに恋に落ち、2年前から平塚で同棲していたが、2人の間に子どもができたため、深く悩んでいた」と記述。

國民も「最近、有島氏には『細君』と言われる洋装の23〜24歳ぐらいの非常な美人があった」と書いた。いずれも当時の新聞らしく、関係者の断片的な証言や近所などのうわさ話を記事にしたと思われる。

そして翌日、心中相手の女性の身元が各紙に報じられた。（#2に続く）

〈45歳小説家が“17歳下”美人編集者と不倫のすえ心中…6通の遺書に残された言葉「彼女と出会ってから…」〉へ続く

（小池 新）