〈「死体は腐乱」作家・有島武郎（45）の遺体が軽井沢で発見、一緒にいた相手は…？ 世間を震撼させた“事件”が起きるまで〉から続く

明治末期から大正時代にかけて活躍した作家・有島武郎(たけお)。今から103年前、1923年6月、美貌で名が高かった雑誌記者・波多野秋子と軽井沢の別荘で心中した。妻を亡くしていた有島は満45歳で、満28歳だった秋子には夫がいた。

【実際の写真】文豪・有島武郎と大きな瞳が印象的な波多野秋子（28）など、この記事の写真をすべて見る

遺体は約1カ月後に発見されたが、世間は賛否両論で沸騰し、大きな社会問題に。大正デモクラシーの時代の最後を象徴するスキャンダルとなった。それにしても、一体どうしてそれほどの騒ぎになったのか――。文中、当時の新聞記事などに現在では使われない「差別語」「不快用語」が登場する。記事などは見出しのみ原文のまま、本文は適宜、現代文に直して整理。敬称は省略する。中心人物は下の名前で表記。「有嶋」という表記も記事や資料にあるが、自筆のサインなどを根拠に見出し以外「有島」で統一する。（全5回の2回目）

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1923年7月8日発行9日付夕刊（当時の夕刊は翌日の日付になっていた）では、派遣した記者が取材した軽井沢の現場の模様と、生馬らが公表した遺書の内容、そして心中相手の女性の身元が各紙に報じられた。激烈な取材合戦が始まっていた。

報知新聞（報知）社会部の記者だった堤松太郎の「有島武郎・情死事件」（「文藝春秋」1955年10月号所収）は「当時、事件ものでは絶対に他社の追随を許さないと自信タップリの國民新聞（國民）では、勘のいい鈴木龍二（のちプロ野球セントラルリーグ会長）や石島、結城両記者が中心になって調査した」と書いているが、確かに國民の報道は他紙より一歩先行した印象がある。

有島が残した6通の遺書

同紙社会面トップの見出しは「有島氏の情人 波多野（秋子）夫人と判（わか）る 夫君春房氏の手を遁（逃）れて 尊敬から戀（恋）愛へ」。記事冒頭の主要部分は――。

〈 急を聞いて駆け付けた令弟・有島生馬、山内英夫（里見紝）兄弟によって武郎氏の枕頭に残されていた6通の遺書が打ち開かれた。 母上と3児へ、弟妹たちへ、親友・足助素一氏＝出版社「叢文閣」（武郎の個人雑誌「泉」や「有島武郎著作集」出版元）社長＝へ、森本厚吉氏＝友人の北海道帝大（現北海道大）教授＝へ、財産の覚え書き、（心中相手の）女の遺族（夫）への6通。 遺書によって情死したのは波多野秋子夫人と分かった。〉



國民は他紙より1歩早く波多野秋子の写真を載せた

國民はただ1紙「武郎氏と情死したー波多野秋子夫人」の写真を載せた。記事は「女子学院出身 婦人雑誌記者をしていた夫人」の小見出しを挟んで秋子の身上を記す。

相手は人妻の雑誌記者

〈 波多野秋子女史は芝高輪南町53の実業家・林謙吉郎氏の庶子で明治27（1894）年10月生まれ。青山女子学院英語専門部出身で、19歳の時に波多野春房氏に嫁した。文筆に堪能で、新聞や雑誌に寄稿の傍ら『婦人公論』の記者をしている。〉

この見出しと記事は経歴をゴッチャにしている。秋子は下田歌子が創立した実践女学校（現実践女子学園）から女子学院に進学。卒業後に青山女学院英語専門部で学び、1918年に卒業して中央公論社の「婦人公論」編集部に入った。『中央公論社の八十年』（1965年）は「波多野秋子」の章を立てており、それによると、彼女を「婦人公論」に紹介したのは、宗教学者で「中央公論」で評論を執筆していた高島米峰（のち東洋大学長）だという。

梁につるした帯で首を吊って

現場の模様については、社会面トップを張った東朝の現地報告が詳しい。

〈 有島武郎氏情死の現場は別荘階下中央10畳ぐらいの応接室。女は錦（金）紗（金糸を織り込むなどした薄くて軽い絹織物）藤色の夏羽織に絽縮緬（表面に凹凸のある夏用の生地）の単衣（裏のない着物）をまとい、扱帯（しごき＝和装に使われる紐）を梁につるして縊死(いし)*した。有島氏は女と並んで縞の単衣着流し（羽織、袴なし）で、女の伊達巻＝長襦袢（着物の下に着ける下着）や着物の襟元などを整える帯状の小物＝を梁に掛けて死んでいた。女の近くには化粧品入れの手提げカバンとともに6通の遺書があった。

*縊死＝首をくくって死ぬこと〉

他の資料によると、2人は応接室のテーブルの上に椅子を乗せ、その上に立ったという。國民の記事に戻る。

〈 この日（7月8日）正午、麹町の有島家の奥十畳間で有島生馬、里見紝両氏が朝からの弔問客である泉鏡花、三島章道（通陽・ボーイスカウト運動で知られる）、高木（喜寛）男爵（東京慈恵会医科大学長、武郎の妹の夫）、足助素一氏らの前に2通の遺書を広げ、生馬氏が大体の経過を報告し、紝氏が遺書を読み上げた。〉

2通は母・3児宛てと弟妹宛てだった。生馬の経過説明の内容は東朝が詳しい。

〈 兄が家を出ましたのは6月8日の午後4時ごろ。平素と少しも変わらず、和服を着たまま、母や居合わせた親類ともいつも通り話をして「ちょっと用があるから」と、小さな風呂敷包みを1つ持って出掛けました。その夜、帰りがないので心配していると、翌朝、新橋駅の東洋軒から「旅行してくる」という1通の葉書きが着きました。 いろいろの事実を総合して考えると、8日の夜、軽井沢へ行って別荘で自殺したのだと思われます。今月6日、かねて管理を頼んであった別荘番の男が雨の晴れ間を幸いに別荘に行って2人の遺体を発見した。その夜検視も済んで、7日夜、現地で火葬にして、けさ（8日朝）骨上げも済ませたはずです。〉

東朝は「武郎氏の相手の婦人が誰であるかは、『先方の夫から絶対に発表を拒絶され、その約束を破れないから』と生馬氏は一切触れなかった」と書いている。では、どこから知れたのか――。

相手の女性は「やせ型の美人」

同じ日付の報知には「原稿の交渉から接近した 波多野女史は痩形（やせ型）の美人」という記事が見える。

〈 「婦人公論」主幹・嶋中雄作氏（のち中央公論社社長）は語る。 「私もはっきり知りませんし、2人の間を断定する材料を持ち合わせませんが、そう言われればそうかと思われる節があります。波多野さんは確か大正7年ごろ入社され、3年ほど前から有島氏が社に寄せられる原稿の交渉に当たっておられました。 やせ型の美人で、ちょっと人を引き付ける力を持っております。性格は快活な方で、少しもこだわりのない人でした。有島さんとは社の用事以外、さして深い交際とも思えませんし、有島氏の思想や性質からみてまさかと思いますが、何も断定はできません。社の方は病気だといって先月8日から休んでいます」〉

実は嶋中も含めて中央公論社では2人の失踪を察知していた。遺族に配慮して控えたのだろう。

「父は戦ってきたよ」

2通の遺書は各紙とも掲載した（原文のまま）。当時は句点（。）を使わない文章が普通で小文字の「っ」も使わなかった。

〈【遺書1――母と3人の子供に】 けふ（きょう）母上と行三（光）とにはお会ひ（い）しましたが他の二人には会ひかねました、私には却つてそれがよかつたかもしれません、三児よ父はできるだけの力で戦つて来たよ、か（こ）うした行為が異常な行為であるのは心得て居ます、皆さんの怒りと悲しみとを感じないではありません、それでも仕方がありません、どう戦つても私はこの運命から免れる事ができなくなつたのですから、私は心からの喜びを以てその運命に近づいて行くのですから、総てを許して下さい、皆さんの悲しみが皆さんをきづ（傷）つけないやう皆さんが弟妹達の親切な手によつて早くそのきづから立去るやうたゞ（だ）こればかりを祈ります、かゝ（か）る決心が来る前まで私は皆さんをどれ程愛したか 六月八日 汽車中にて 武郎〉

〈【遺書2――弟と妹に】 弟と妹よ。永いよい共和の生活に存分私をあづからせて呉れたのを喜びます。あたゝかい思出許（ばか）りが残つています。（以下68字削除）私のあなた方に告げ得る喜びは死が外界の壓（圧）迫によつて寸毫（すんごう＝ほんの少し）もうながされては居ないといふ事です。私達は最も自由に歓喜して死を迎へるのです。軽井沢に列車が、到達せんとする今も笑つて楽しく語り合つて居ます。どうか私達をしばらく世の習慣から引離して考へて下さい。たゞ母と三児との上を思ふ時涙ぐみます。三児は仲のよい三人です。三人で仲よくして居なければ寂しくてたまらない者どもです。向後も三人がどうかして常に一しょ（一緒）にありうる様。そしてあなた方の愛に浴する事ができる様合力して下さい。親愛な甥や姪にも私の変らざる好意を傳（伝）へて下さい。あなた方凡(すべ)ての上にいつでもよい世界が開けて居る様。 六月八日夜 列車中 武郎〉

「秋子と知り合いになってから…」

削除された68字は、心中相手が秋子だと明らかになった後、有島家から公表され、各紙に載った。

〈 秋子と知り合になつてから段々暗くなりつゝあつた人生観が一時に明瞭に輝きましたそれで充分です〉

8日発行夕刊の各紙は評論やコラムでも取り上げたが、早くも受け止め方はバラバラだった。國民の「國民評論」は「恋のために死ぬる。何たる美しい言葉であろう」「彼は美の神に一身を捧げた人であると言っていい」としつつ「有産階級の思想家が観念の遊戯にふける時、いかに美しき夢が描き出されるかに驚嘆するとともに、これを現実の社会に当てはめんとする時、いかに多くの幻影を生ずるかにも驚き、かつ戒める必要がある」とやや複雑。比べれば、報知の短信コラム「その日その日」が「有島武郎君は情死した。当人はさだめし満足であったろう。余計な詮索をせずにソッとしておきたい」がスッと胸に落ちる気がする。

東京朝日（東朝）の短信コラム「今日の問題」は「農園を小作人に分かち与えたり、私有財産約50万円（現在の約3億5000万円）を投げ出して借家住まいをしたり、ちょっと文壇で変わったことをした有島武郎氏はまた変わった死に方をした」「心中の相手の女性は有島氏の芸術と思想に共鳴したものであるという。女を得て命を与えた。愛は奪うにあらずして与えることであったか」と述べた。

武郎の評論のタイトルになぞらえたのだろうが、まだ事件の全容が見えない段階では「奇行」と捉えるしかなかったか。

全財産放棄と、農場の無償解放

社会主義やアナーキズムに関心を持っていた武郎は事件前年の1922（大正11）年、雑誌「改造」2月号に「宣言一つ」を発表。プロレタリア階級の勃興は当然だが、自分はブルジョア階級だから無縁だと“宣言”した。その後、全財産を放棄し、父から受け継いだ北海道の450ヘクタール（東京ドーム約96個分）の農場を無償解放して小作人の共有財産とすることを公表。実際に手続きに着手した。

母親の生活費だけを残し、自分は借家生活をするとも公言。新聞でも大きく取り上げられ「富める者の悩み」「好いお道楽」などと論議を呼んだ。東日の初報で有島生馬が「家屋敷を売りに出した」（#1参照）と言っているのはそのことだ。

では、武郎と秋子は、どのようにして惹かれ合ったのか。（#3につづく）

〈「どこから見ても美人」「見つめられると、大抵の男はすくむ」45歳作家との関係が“大スキャンダル”に…日本中の注目を浴びた“美人編集者（28）”の正体〉へ続く

（小池 新）