〈45歳小説家が“17歳下”美人編集者と不倫のすえ心中…6通の遺書に残された言葉「彼女と出会ってから…」〉から続く

明治末期から大正時代にかけて活躍した作家・有島武郎。今から103年前、1923年6月、美貌で名が高かった雑誌記者・波多野秋子と軽井沢の別荘で心中した。妻を亡くしていた武郎は満45歳で、満28歳だった秋子には夫がいた。

【実際の写真】文豪・有島武郎と大きな瞳が印象的な波多野秋子（28）など、この記事の写真をすべて見る

遺体は約1カ月後に発見されたが、世間は賛否両論で沸騰し、大きな社会問題に。大正デモクラシーの時代の最後を象徴するスキャンダルとなった。それにしても、一体どうしてそれほどの騒ぎになったのか――。文中、当時の新聞記事などに現在では使われない「差別語」「不快用語」が登場する。記事などは見出しのみ原文のまま、本文は適宜、現代文に直して整理。敬称は省略する。中心人物は下の名前で表記。「有嶋」という表記も記事や資料にあるが、自筆のサインなどを根拠に見出し以外「有島」で統一する。（全5回の3回目）

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「妖女的な眼の牡丹のような女」

1923年7月9日付朝刊各紙は、一斉に秋子の写真を載せた。読売と時事新報は前日夕刊の國民新聞（國民）と同じだが、元の写真が不鮮明だったためか、時事はかなりきつい修正を施している。ほかはまちまちだが、ここでも國民はひときわ印象深い「美貌」の写真を掲載した。



國民に掲載された「美貌」の秋子の写真

読売の紙面には秋子についての武郎の弟・有島生馬の談話がある。

「校正が特に上手で、兄は校正を手伝わせたり、書くものの筆記を頼んだりしていました。3月ごろ私が訪ねて行った時も筆記中だったので、3人で話をしたことがあります」

同じ日付の東朝には関係者から取材したのか、「牡丹のやうだと謳(うた)はれた程の秋子」という記事が。

〈 秋子は実践女学校を卒業する少し前から本郷曙町で英語個人教授をしていた波多野春房氏のもとに通い、いつしか師弟の間に恋愛関係が結ばれた。 「婦人公論」の記者になってからは、訪問を受ける文学者の間でその美貌が大評判で「牡丹のような」とうたわれた。派手好みで年よりは4つも5つも若く見え、世話女房じみることをひどく嫌って、収入は一切着物や装飾品に費やした。昨年の暮れごろ、同じ勤務先の男性との情事が伝えられ、夫妻の間に争いが起きたが、「事実無根」ということで済んだ。先々月、ある婦人雑誌に、波多野氏が英語教師をしていたころの醜聞が記載され、秋子がそれを波多野氏に示して離婚を迫ったこともあった。〉

東京朝日（東朝）と東京日日（東日）には武郎、秋子と親交があった作曲家・山田耕筰の大阪での談話がある。「妖女的な眼 それで見据ゑられると大抵の男は竦（すく）んだ」が見出しの東朝の記事は――。

「2人が恋仲だったら面白いなあと思いました」

〈 秋子さんと最後に会ったのは、大橋房子さん（断髪洋装のモダンガールで知られた作家・大橋房、のちの「ささき・ふさ」。山田耕筰と恋仲をうわさされた）の渡欧を東京駅で見送った時でした。有島さんも見えられ、帰りには私と3人一緒に自動車に乗りました。その時、2人の様子が特別親しそうに見えたので、恋し合っているのじゃないかという気がふと浮かんで、「お雛さまのようですね」と口に出かかったが、有島さんはあんな真面目な人ですから悪いと思ってやめました。しかし、2人が恋仲だったら面白いなあと思いました。 秋子さんは派手なようで暗い人でした。妖女的な感じのする、あの黒い大きな眼で見据えられると、大抵の男はすくんでしまうでしょう。趣味が広くて、文士仲間では問題の婦人だったが、どことなく侵せないところがあった。詩に対しても相当な趣味があり、迷信と思うぐらいに九星（「一白水星」「五黄土星」などで占う古代中国から伝わる民間信仰）を信じ、朝出る時はその日の運勢を必ず九星で判断していた。石本（恵吉）男爵夫人（静枝）＝のちの政治家・加藤シヅエ＝らも親友で、社会事業にも興味があった。 秋子さんは恋をしても夫と何かの理解がついていたでしょうし、恋愛問題が原因で有島さんが死んだとは思えない。〉

秋子の上司や同僚らから見た彼女の印象は単色ではない。『中央公論社の八十年』は「波多野秋子は絶世の美人であった」「波多野秋子は変わった女であった」と書く。同僚の半沢成二は「婦人公論」1952年1月号に諏訪三郎というペンネームで、編集室に初めて現れた秋子の鮮烈な印象を書き留めている。

「扇と銀杏(イチョウ)の葉をパラパラと縫い取りした濃紫の錦紗の羽織に銭形模様の同色の銘仙（大正から昭和初期にかけて流行したカジュアルな絹織物）の袷（裏の付いた着物）、小豆(あずき)色の半襟（長襦袢に縫い付けた細長い布）からは匂やかな襟足をのぞかせ、帯は黒地にアザミを刺繍した昼夜帯（表裏が異なる布のリバーシブルの帯）」（「有島武郎の死の蔭に」）

名編集者として知られた滝田樗陰は自身が編集主幹を務めていた「中央公論」1923年8月号に本名の瀧田哲太郎で「有島さんと波多野さんの記念の為めに」を書いているが、その中で彼女のことを詳しく描写している。

「背も高く肉付きも程よく…」「どこから見ても美人」

〈 近づいてよく見ると、顔にうつすらと雀斑(そばかす)が見えるのと、一體が少し巌（頑）丈に出来てゐて、柔か味と圓（円）味に乏しいやうな感じのするのが、欠點（点）といへば欠點であつたけれど、背は高く、肉附も程よく、血色もよく、殊に眼が大きく活々(いきいき)と輝き、顔の輪郭や鼻の形などは希臘（ギリシャ）型で、何處（どこ）から見ても先づ(まず)言い分のない美人と云（言）つてよかつた。身の扮装（つくり）もキチンと調つて、華美に流れず、地味に失せず、其好みは誰にでも好い感じを與（与）へるに十分であつた。起居動作も日本の女としてはハキハキした方で、書いたものなどには溌剌(はつらつ)とした才気が溢れていた。 可なりの素養もあり、才気もあるのに、前に云つたやうな容貌と服装だから、波多野さんを見た人は誰でも「素敵な美人だ」「なかなか美（い）い女だ」といはぬものはなかつたやうである。殊に波多野さんは遠見の引つ立つ人で、一緒にカフエー（明治末期から昭和初期にかけて流行した飲食店・風俗営業店）などに入ると、五つ六つ隔てたテーブルのあたりから「シャン（美人）だなあ」などと云ふ、酔つぱらつた學（学）生の聲（声）がよく聞こえたものだ。街上（通り）を歩いてゐる波多野さんと擦れ違つて振り返らぬ男も女も殆（ほと）んど無かつたやうである。芝居や角力（すもう）に一緒に行つても、随分遠方の方から双眼鏡を差し向けてゐるのを見かけた。〉

彼女より少し遅れて「中央公論」編集部に入った木佐木勝は『木佐木日記第1巻』（1976年）で初対面の印象を「まれに見る美貌の持主だが、どこか冷たい感じを受けた。（麻田駒之助）社長はじめ樗陰氏、嶋中（雄作）氏（「婦人公論」主幹）など社内の人々の彼女に対する態度を見ても、明らかに特別な好意を示しているように見えるし、彼女自身もそれを意識して同僚に対して優越感を持っているようだ」と記した。

半沢成二も『大正の雑誌記者』（1986年）で書いている。

「私と二人でいるときはひどくやさしく、同僚の陰口をしきりにたたいたが、他の社員が間に立つと、私のへまや無礼さを面白おかしく吹聴するのである。『この狐め！』私は憤激したが、二人になるとまんまとまるめられてしまうのである」

芥川龍之介、永井荷風もとりこに

男社会を必死に生きる女性の処世術でもあったのか。東朝の記事にあるように、文学者間の評判は大変なものだったようだ。

〈 あるとき瀧田樗陰が芥川龍之介を訪問すると、『婦人公論』の嶋中君にことづてしてください。ほかの人には波多野という別嬪(べっぴん)がよく原稿を頼みに行くそうですが、僕のところへは一度もよこさないのはけしからんですな。今度からほかの人が来ても書かないと言ってください」と笑いながら言った。『婦人公論』の大正12年3月号の芥川の『猿蟹合戦』はこのようにして、波多野秋子が行ってもらってきたものであった。（『中央公論社の八十年』）〉

『大正の雑誌記者』によれば、「新聞記者 雑誌記者一切無用」の札を掲げていた永井荷風も、秋子が行くと家に入れ、後日、墨で書いた原稿を送ってきたという。「そのうち、波多野秋子が行けば、男の記者が頼んでも書かない作家も喜んで書くという噂が流れ、それにつれて、秋子が慢心しているという噂も生まれた」（『中央公論社の八十年』）。

武郎との関係もそんなことから始まった。『大正の雑誌記者』は書く。

〈 当時、有島武郎は個人雑誌「泉」を経営して、一切の執筆原稿は他紙には発表しないと宣言して間もないころだ。「波多野さん、ひとつ有島武郎の小説をもらってきてくれませんか」と嶋中さんは笑いながら言った。無理といえばこんな無理はない。それを瀧田樗陰が側で聞いていて「嶋中君、それは君、無理だよ」と言った。それに対して嶋中さんは「波多野さん、どうです？」と聞いた。「きっともらってきますわ」秋子は嫣然（えんぜん＝あでやかにほほえむ）として麹町三番町の有島邸に向かった。 秋子はその日の夕刻になって嘻々（喜々）として戻ってきた。「どうでした？」。嶋中さんが聞くと、「小説や評論は他紙には書かないと宣言してあるので、童話を15〜16枚のものを書いてくださると言っていました。1週間ほどで」彼女はあっさり、ややすまして答えた。「やはり秋子さんに限る」「いやです。そんなことおっしゃっちゃ」 それを機縁として、秋子は足繁く有島邸に出入りすることになった。いつか秋子は私にだけ、有島武郎を「たけおが、たけおが」と親し気に呼んで、有島邸のいろいろな内部の事情まで話してくれた。「私がたけおと呼ぶのを他の人には言わないでくださいね」 秋子は「泉」の校正の手伝いをしたり、（武郎の）子どもの服装のほころびを縫ってやるために針と糸を持参することを忘れなかった。〉

さらに、秋子の夫・春房による証言が、さらなる波紋を広げていく。（＃4に続く）

〈「お前は人妻をこれまでも犯しただろう」“17歳下”人妻と不倫した45歳作家…夫との「泥沼の口論」の果てにとった行動とは〉へ続く

（小池 新）