〈「お前は人妻をこれまでも犯しただろう」“17歳下”人妻と不倫した45歳作家…夫との「泥沼の口論」の果てにとった行動とは〉から続く

明治末期から大正時代にかけて活躍した作家・有島武郎。今から103年前、1923（大正12）年6月、美貌で名が高かった雑誌記者・波多野秋子と軽井沢の別荘で心中した。妻を亡くしていた有島は満45歳で、満28歳だった秋子には夫がいた。

【実際の写真】穏やかな印象の有島武郎と、クリッとした大きな瞳が印象的な波多野秋子

遺体は約1カ月後に発見されたが、世間は賛否両論で沸騰し、大きな社会問題に。大正デモクラシーの時代の最後を象徴するスキャンダルとなった。それにしても、一体どうしてそれほどの騒ぎになったのか――。文中、当時の新聞記事などに現在では使われない「差別語」「不快用語」が登場する。記事などは見出しのみ原文のまま、本文は適宜、現代文に直して整理。敬称は省略する。中心人物は下の名前で表記。「有嶋」という表記も記事や資料にあるが、自筆のサインなどを根拠に見出し以外「有島」で統一する。（全5回の5回目）

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取材合戦による連日の大報道で、事件の話題は社会に広がった。女性雑誌をはじめとした雑誌や文芸誌などが8月号、9月号で有島武郎と事件を特集。うち有島の個人雑誌「泉」終刊号は即日完売し、「女性改造」と「婦人公論」の8月号はいずれも平常の発行部数の2倍を超えて十数万部に達したと8月13日付読売朝刊は伝えた。7月中旬には早くも『厳正批判 有島武郎の死』などという単行本が緊急出版された。

2人の行為を“後追い”する人も

2人の行為を賛美する論調は根強く、影響を受けた“後追い”的な動きが現れる。新聞紙面に載ったものだけ見ても――。

「横浜で有島ファンの23歳男が同性愛の男を刺して自殺」（7月8日）、「有島氏崇拝の34歳人妻がピストル自殺」（7月13日）、「女学校出の21歳女性が22歳大学生と駆け落ち。父親は『有島氏にかぶれはしないか』と泣いて心配」（7月16日）、「千葉県市川町（現市川市）で有島氏崇拝の20歳女性が行方不明」（7月19日）、「埼玉県の資産家の23歳長男が有島氏の写真を持って家出。浅間山に飛び込む」（7月28日紙面）。



“後追い”の事件も頻発した（國民）

一方、別な形のトラブルも。7月18日付読売朝刊には、「小さき者へ」「生まれ出づる悩み」など、武郎の著作が載った2種類の教科書について、大阪府の学務課問が題視。各学校長を集めて方針を決める協議会を開くことになったと報じた。文部省も対応を協議するとも。

8月11日付読売朝刊では、横浜市の助産婦学校で変わった騒ぎが。

女生徒が「裸の情死論議」で学校騒動

「このほど生徒約80人に『有島武郎氏の死についての感想』を宿題として出したところ、生徒の大部分が共鳴したような答案を書いたばかりか、8日夜には数人が2階病室に集まり、一同裸体になって『赤裸の人間と有島氏の情死問題』に花を咲かせた。そこへ院長が来て生徒2人を殴打したので、11人が連帯退校を申し出。他の生徒も同情して紛争は拡大する形勢」

影響は国内にとどまらず、7月13日付東朝朝刊には「有島氏の情死が紐育（ニューヨーク）で大評判」という「11日ニューヨーク特派員電」が。

〈 当地の新聞は有島武郎氏の情死に関する東京からの電報が異彩を放っている。ニューヨーク・アメリカンはこの事件を評してこんなことを言っている。「もしこの恋が三角関係であって、しかも米国流に理解されたなら、秋子がその夫と離婚してから2人はパリにでも行っただろう。もし四角、五角関係であっても死ぬようなことはなかっただろう。一体、日本人はかかる情事をあまりに真面目に考えすぎる」〉

この心中ぐらい、新聞や雑誌の社説や評論以外に、有名無名合わせて談話や感想が登場した事件はないのではないか。有島武郎と親交があった人をはじめ、ありとあらゆる文化人が意見を寄せ、2人の行動に対する賛否、中間の意見がごうごう。

一般読者も加わって一種の社会現象となった。新聞、雑誌に見解が見える主な名前を挙げただけでも中條（宮本）百合子（作家）、石原純（理論物理学者・歌人）、秋田雨雀（劇作家）、宇野浩二（作家）、山川菊栄（女性活動家）、麻生久（労働運動家）、白柳秀湖（作家）、山川均（社会運動家）、山田わか（女性運動家）、羽仁もと子（ジャーナリスト）、三宅雄二郎（雪嶺、ジャーナリスト）、與謝野晶子（歌人）……。

最も有名なのは、札幌農学校時代の恩師である内村鑑三が8月5日発行6日付萬朝報に載せた談話だろう。「同胞に告ぐ 死ぬな」として自殺を否定。「もし捨つべき生命があるならば、恋愛のために捨つるなかれ。公義のために捨てよ」と訴えた。

やや意外なところでは大正デモクラシーを代表する思想家・吉野作造が雑誌「文化生活の基礎」8月号で、死に対する批判を受け入れながらも、有島武郎を「親しみのある友達」と呼び、「うるわしかつたのは」「ああした不正な死に方に由(よっ)てさえも傷（つ）けられない程の極めて美しかつた彼の一生である」とした。

また経済学者・河上肇は「泉」終刊号誌上で「短いわずかな交流」を回顧。5月初旬に京都で会った時、武郎が既に死を決意していたのだろうと推測して追悼した。

7月17日付時事朝刊から2回連載された近松秋江の「有嶋氏の犬死」はタイトルから強い反響を巻き起こした。近松は一時「中央公論」の記者もしていた作家・評論家だが、11日付同紙朝刊で一度「有島武郎氏の死」と題して「氏の言説は不可解」と書いていた。

そのうえで自身の貧しい境遇と比較。「世間の多くは」「あんな我儘気儘(わがままきまま)な死に損をすることさへ出来ないで苦しむ者もあらう」「普通に異性と二人関係のみの戀愛であつた場合には死なゝくとも事は済む」「何故もつと血の通つた人間らしい醜い劣情や痴愚や迷いを忌憚(きたん)なく衆人の前に露(あら)はそうとしなかつたか」と厳しく非難した、

これに対し、7月21日付時事で作家・藤森成吉（のちに戯曲「何が彼女をさうさせたか」で有名になる）が「秋江君に與ふ」（2回連載）として猛烈に反論した。「僕等故人と親しい人間の見るところでは」「有島氏があまりに潔癖すぎ、殉情的（感情に身を任せること）すぎたことが残念で堪らずゐいるのだ」「低級愚劣な人間から、少しでも高潔な高尚な心情の人物を見れば、一々猜疑を感ぜずにはゐられなくなる」。

一方、7月27日付時事朝刊は、作家で読売元編集局長の上司小剣の「香魚と金魚の死」（2回続き）を掲載。武郎と秋子を香魚（アユ）と金魚に例え、最後に近松秋江を批判した。

多くの論旨を大きく分ければ、

1.「姦通自体、道徳的・社会的に認められない」

2.「道徳的、社会的破綻の傾向を憂う」

3.「賛美を否定する」

4.「行為は否定しないが、賛美による社会的影響を危惧する」

5.「行為自体がブルジョア的で思想の限界を示している」

6.「行為を認め、賛美する」

7.「批評せず、事実を受け止める」

これらの複数が入り交じった論もあった。

この情死事件がどれほど日本人の関心を集めたか

7月14日付読売朝刊は、有島家へ霊前や遺族宛てに何百通という投書が届いていると伝えている。「大多数は有島氏にあつい同情を込めたもの」「しかし、全然反対に『姦夫』『姦婦』と非常に憤慨した手紙もある」として何通かを紹介している。

さらに「サンデー毎日」は7月22日号から3週にわたって事件を特集。感想文を募集したところ、3278編の応募があった。今井清一編著『改訂版日本の百年5成金天下』（1978年）はそのことを挙げて「この情死事件がどれほど大正期の日本人の関心を集めたかが分かる」とした。

感想文には「愛の深さが足らぬ このような行為は決して社会によい感化を与えるものではありません」「悪因悪果 恋愛至上主義のごときは価値を認めない」といった情死否定論が多かった。一方で「真の意味の『情死』 動機と機会を与えられたならば、大概の人々はこうした死の方法をとるであろう」という肯定・賛美の意見もあった。同書は「情死賛美の表明は、震災直前の大正文化をよく表している」と指摘している。

それにしても、何がここまでの反響を巻き起こしたのだろう。考えられる要因の1つは意外性ではないか。白樺派の文豪で人道主義から社会主義やアナーキズムに接近。私有財産所有に疑問を示す謹厳な人格者がある日突然、「絶世の美人」である17歳年下の職業婦人と「情死」。それはいま起きても、テレビのワイドショーが飛びつき、SNSなどでも大騒ぎになるのは間違いない。終戦直後の「カストリ雑誌」（大量に発行された大衆向け娯楽雑誌）にも「文豪有島武郎氏と情死した妖艶な人妻波多野秋子夫人」という読み物が登場している。

「艶福に会って真剣になってみたい」

事件直後の7月12日東朝朝刊の政治面コラム「東人西人」にこんな記事が載った。

〈 11日午後、（立憲）政友会の最高幹部会で午餐を共にしている時、誰言うとなく、現在の社会問題として人心にかなり鋭いショックを与えた有島の情死是非論議が交わされた。結局、政治家として見るところでは、道徳上はもちろん法律上からいっても許すべからざる処置だと異議なく満場一致で決定した。 もちろん、その満場一致の仲間には加わっていたが、元田肇君は今日までの生活を顧みて「批評はとにかく、一度は僕もそんな艶福に会って真剣になってみたいと思うよ」と嘆息して幹部連の顔を見渡した。〉

元田は大分県出身の衆院議員で鉄道相、逓信相を経験。のちに衆院議長となる。当時65歳。メディアが「若い美人との情死」で騒ぐ中、これが世の中高年男性の本音だったのでは？ 事件はそうした潜在的な願望に火をつけたのかもしれない。

もう1つは大正デモクラシーによる女性の権利拡張の動きの反映だろう。平塚らいてうによる「青鞜」の創刊（1911年）から12年。女性の社会進出はまだ小さな流れにすぎなかったが、意識は都市部を中心に徐々に変わりつつあった。波多野秋子のような女性は同性から嫌われることが多かっただろうが、それでも支持する声は一部にあったはず。加えて「恋愛至上主義」を支える、よくも悪くも“崩れていた”時代の雰囲気。「大正のロマンチシズム」はこういうところに生きていたのではないか。

どちらが「情死に誘ったのか」という論点

この事件では男女どちらが「情死に誘ったのか」が1つの論点。有島武郎の親友、足助素一は「僕は有島氏はいわば女の道連れになったのではあるまいかとも思う」と語っている（7月10日付読売朝刊）。

國民連載の「波多野秋子の事」で友人の石川六郎は、秋子が事件の3年前から顔のやつれ、容貌の衰えを気にしていたと指摘。秋子が「私はつくづく死んでいく人がうらやましくなりました」と手紙に書いたことを明かしている。裏付けはないが、秋子が結核だったと書いたものもある。

一方、農場の解放、財産放棄など有島武郎の言動を見ていると、やはりそのベクトルは不倫を抜きにしても死に向かっていたように感じる。事件13年後の1936年4月26日付読売文芸欄「芸術家自殺原因論」でプロレタリア作家の貴司山治は武郎について「彼は人道主義的な自己の思想上の制約性を超えかねて斃(たお)れた人だ。波多野秋子は死の伴走者にすぎない」と言い切っている。

死は他者が介入できない個人の自由の世界だ。神谷忠孝「有島武郎と波多野秋子に関わる新資料について」＝『資料情報と研究2009』（北海道立文学館）所収＝は「2人の春房宛ての遺書に共通しているのは謝罪と感謝である」とした。

そうだろうか。春房宛て武郎の遺書の「私達」の頻発は異様なほどだ。あれは謝罪と感謝の言葉の裏で「死によって愛を貫いた」と勝ち誇った言葉と捉えるのが自然なのではないか。石川六郎の「波多野秋子の事」最終回（1923年7月24日付國民朝刊）もこう締めくくっている。

「次々に発表された2人の遺書を繰り返し繰り返し読んだ私は『まるで凱歌だ、死の勝利者だ！』と心で叫んだ」

【参考文献】

▽『中央公論社の八十年』（中央公論社、1965年）

▽木佐木勝『木佐木日記第1巻』（中央公論新社、1976年）

▽半沢成二『大正の雑誌記者』（中央公論新社、1986年）

▽川村政明『新・日本文壇史第1巻「大正の作家たち」』（岩波書店、2010年）

（小池 新）