〈「どこから見ても美人」「見つめられると、大抵の男はすくむ」45歳作家との関係が“大スキャンダル”に…日本中の注目を浴びた“美人編集者（28）”の正体〉から続く

明治末期から大正時代にかけて活躍した作家・有島武郎。今から103年前、1923年6月、美貌で名が高かった雑誌記者・波多野秋子と軽井沢の別荘で心中した。妻を亡くしていた有島は満45歳で、満28歳だった秋子には夫がいた。

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遺体は約1カ月後に発見されたが、世間は賛否両論で沸騰し、大きな社会問題に。大正デモクラシーの時代の最後を象徴するスキャンダルとなった。それにしても、一体どうしてそれほどの騒ぎになったのか――。文中、当時の新聞記事などに現在では使われない「差別語」「不快用語」が登場する。記事などは見出しのみ原文のまま、本文は適宜、現代文に直して整理。敬称は省略する。中心人物は下の名前で表記。「有嶋」という表記も記事や資料にあるが、自筆のサインなどを根拠に見出し以外「有島」で統一する。（全5回の4回目）

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1923年7月9日付朝刊に戻ろう。東京朝日（東朝）、東京日日（東日）、時事新報（時事）は波多野秋子の夫・春房から提供を受けた秋子と有島武郎からの遺書を公開した（原文のまま）。



事件の前年3月の自宅での有島武郎（『新潮日本文学アルバム9』より）

〈【3通目の遺書ー秋子から春房へ】 春房様、とうとう悲しいお別れをする時が参りました、たびたび御話し申上げる通りで秋子の心はよく解つて下さることゝ存じます、私も貴方のお心がよく解つて居ります、十餘（余）年間愛して下すつた事は嬉しく勿體(もったい)なく存じます、我儘(わがまま)のあり（っ）たけをした挙句に貴方を殺すやうな事になりました、これを思ふと堪りません 貴方をたつた一人ぼつちにして行くのが可愛さうで可愛さうで堪りません 秋子 六月九日午前一時半〉

〈【4通目の遺書ー武郎から春房へ】 波多野様 此期(このご)になつて何事も申ません誰がいゝのでも悪いのでもない善につけ悪につけそれは運命が負ふべきものゝやうです 私達は運命に素直であつたばかりです其（それ）にしても 私達は貴方の痛苦を切感せずには居られません 貴方の受けらるゝ手傷が少しでも早く薄らぎ癒えんことを祈り上げます、私達の取交はした手紙の断片は私達が如何に貴方を感じてゐ（い）たか少しく語ると思ひます然（しか）し私達は遂に自然の大きな手で易々（やすやす）と此處（処）＝ここ＝までさらはれて了（しま）ひました、今私達は深く心から凡ての人に謝し凡ての人に同感します現世的負擔（担）を全く償ふことなく、此地を去る私達をどうか御許し下さい 六月八日夜 列車中にて 有島武郎〉

「善良な妻だった」

各紙とも春房に話を聞いており、「善良な妻だった」という点は共通しているが、ニュアンスは微妙に違う。ここも「同棲十二年 善良の妻は遂に戻らず 純な性格の女だったがーと春房氏の告白」が見出しの國民新聞（國民）を引こう。「有島氏の情死の相手として選ばれた波多野秋子の夫、波多野春房氏は丸ノ内の火災保険協会の書記長で（東京）府下杉並村（現杉並区）高円寺555に住んでいる。氏は8日午後4時、有島邸で次のように語った」という書き出し。

〈 秋子が家を出たのは6月8日だった。どれぐらい長い間、有島氏と親しんだのか、私は全く知らなかった。それは、秋子の職業が記者であるがゆえに、どこへでも自由に出かけて行ったからだ。彼女が有島氏を尊敬していたことは非常なものだった。8日の昼ごろ、中央公論が特別号を出すために忙しいから校正に行くと言って出かけ、それっきり私の手に戻ってこなかった。それから7日目に初めて有島家の人々と相談のうえ、警視庁へ捜索願を出した。 秋子は大正元（1912）年に実践女学校を卒業して大正2（1913）年に私と結婚した。それ以来12年間、私の妻として全く善良な女だった。死ぬその日まで、記者としての職を完全に尽くしていたわけだ。性格は極めて純で、しかもはきはきしていた。思うに、有島氏もその純な性格に捉われたのだろう。秋子の死因は全く私に疑問として残されている。子どものいない私はこれから一人で後始末をしなければならないが、葬儀は極めて質素に営むつもりだ。〉

妻を亡くした夫として妥当な談話だが、丸ごと信じていいかどうか……。春房の経歴については川西政明『新・日本文壇史第2巻 大正の作家たち』（2010年）に従おう。

福岡県芦屋町の神社の宮司で歌人の息子として生まれた。在郷時代の素行は芳しいものではない。旧制中学を出て数年アメリカに渡り、帰国後、東京・赤坂で英語塾を開いた。そこでの教え子の男爵令嬢と結婚。子どももできたが、秋子と恋愛関係になったため離婚して秋子と結婚した。その後、丸之内聯合火災保険協会に就職。書記長を務めていた。同じ読売の紙面には武郎についての経歴の記事もあり、その中で「明治39（1906）年に米国で恋愛事件のため、ピストルで脅迫されたことがあった」とされた。

夫・春房の言い分に沿った報道

この7月9日付朝刊で注目すべきは東朝の「悲しい戀に―離婚を求めた秋子 有島氏が死の決心」という記事だろう。心中を決行するまでの事情を推察している。

〈 波多野春房氏は昨年春、杉並村に新式な住居を新調し、屋根にはしゃちほこなどを乗せて数寄を凝らし、「不忘庵」と名づけて秋子と楽しい生活を送っていた。今年5月、春房氏が社用を帯びて大阪に出張中、秋子はかねて懇意にしていて、足繫く邸宅へも出入りしていた有島氏とともに鎌倉におもむき宿泊した。帰京後、それを夫に知られ、春房氏は大いに不倫を責めたところ、秋子は「このうえは離婚してください」と涙を流した。 春房氏は有島氏を訪問。「あなたが秋子との関係を認めるなら、私は断然離婚する。どうか秋子をあなたの妻にしてくれ」と懇願した。平素愛の執着と思想の厳正、行為の純真を主義とする有島氏は堅く死の覚悟を決めた。秋子も同様に、生きては再び相まみえずと思いつつ、春房氏の厳重な監視の下に自宅にいたが6月8日、秋子は断然家出。有島氏と示し合わせて東洋軒で落ち合い、手を携えて軽井沢への死の旅に赴いた。〉

この経緯は後で問題になる。実は報知と時事にもほぼ同趣旨の記事が載っており、3紙の記述が春房の言い分に沿っていることに間違いはない。このあたりにも当時の新聞の社会面報道の無責任さが表れている。

千差万別の著名人による論評

この段階で事件についての著名人の論評や談話が目立つようになった。内容は千差万別。大ざっぱにまとめると「氏のブルジョア意識が最期に導いた」（ジャーナリスト長谷川如是閑）＝読売、「俗な心中で片づけるな」（作家・島崎藤村）、「厳粛な死」＝歌人・与謝野寛（鉄幹）、「現在の社会組織が彼らを殺した。賛美してやりたい文学者の末路」（宗教学者・高島米峰）＝以上報知。

7月9日発行10日付夕刊各紙には9日午前、有島邸で行われた告別式の記事と写真が載った。残された3人の男児が正装して武郎の実母と並んでいる姿が同情を誘った。その記事部分の見出しは報知が「有島氏の靈（霊）前にぬかづく三愛兒（児）」、時事が「哀れに可憐（いじら）しい三遺兒の姿」。祖母の隣に立つ長男・行光は後年、新劇の舞台や映画『羅生門』（1950年、黒澤明監督）、『浮雲』（1955年、成瀬巳喜男監督）で知られる名優・森雅之となる。

報知は社会面トップで「淋しく移された秋子の遺骨 有島氏の葬儀と同じ時刻に赤坂臺町の覚栄寺に女中の手で」の見出しで、春房の知人の弁護士が波多野家の女中を連れて菩提所の寺を訪れ、風呂敷に包んだ秋子の遺骨を預けたと伝えた。國民も「秋子夫人の遺骨 女中が―捧げて」の見出しで、女中が遺骨を捧げる写真を添えた。

「愛の前には死がかくまでも無力なものだとは」

7月10日付朝刊の東日と読売は、武郎の親友・足助素一が自分宛ての武郎の遺書を公開したことをニュースにしている。遺書では「愛の前には死がかくまでも無力なものだとは此瞬間まで思はなかつた。恐らく私達の死骸は腐爛して發（発）見されるだろう」という文章が予言的で、後世に残ることになる。

さらに読売は、足助が6月7日に武郎から聞いた話を書いている。それによれば、武郎と秋子が関係を持ったのは6月4日、千葉県・船橋の旅館に泊まった時夜だった。その時既に秋子は武郎に死を迫ったが、武郎は「もう一尾秋を見たい」となだめたという。足助は秋子を「死にたい女だった」と語った。

翌11日付朝刊ではどういうわけか、東朝ではなく、大阪朝日が「あき子から迫られて有島氏は死んだ」（見出し）という足助のインタビューと遺書を大きく報じた。

同じ11日付朝刊では萬朝報に「有島氏の導いた灰色の影 秋子に対する賠償金を要求したと謂はるゝ波多野氏」が見出しの興味深い記事が見える。2人の関係に気づいた春房は6月6日、勤め先に武郎を呼び「秋子との不義をののしり、真相を明かしてくれなければ、警視庁へ同道せよと脅かした。有島氏は平然として同道する旨を答えたところ、波多野氏はやや躊躇し、秋子を献(ささげ)るからと、その賠償として金数万円を強要した（この金で洋行する意思であったらしい）。有島氏は憤然これをはねつけ……」と記した。これが春房の脅迫を報じた初めての記事のようだ。

12日付朝刊の読売と國民も同じ趣旨の記事を掲載。國民は金銭要求の点を春房に問いただしている。春房が船橋のことを追及したところ、秋子は否定、武郎は認めた。金銭問題には全く触れていないと答えた。

國民の別面ではこの日から「友人の1人 石川六郎」による「波多野秋子の事―彼女の手紙を通じて」の連載が始まった。武郎と秋子の葬儀の新聞報道を見て、秋子の死が軽視されたと感じ、彼女からの手紙を通して軌跡と人間像を伝えようという趣旨。実質的に秋子の回顧録になっており、「彼女を『妖魔的』などと言うのは非人格的で皮相な評言」と世評に反発した。

彼女の本質は「江戸前の女」で、一番外側に優しく女らしく、快活で無邪気な性格が、その内側に冷静で強靭な性格、そして最も奥には、センチメンタルで弱く寂しい性格を持つ「三重人格」だったと述べた。確かに、読めば、「流行と虚飾の」（女性活動家・山川菊栄の評）職業女性とは全く異なる、悩み迷い続ける女の姿が浮かぶ。

また、同じ日の各紙には、秋子が石本静枝に宛てた遺書の内容が公表されている。特筆すべきは「私は何(ど)うしても波多野を忘れられません。それで居て私は武郎を捨てることは決して出来ないので御座います。今から丁度十二年程前私は波多野にまゐりました。始めて生れた赤子のやうに私を愛し、教育してくれました。十二年の永い間只の一度も私から愛が放れませんでした」という部分だろう。結婚後の秋子の学費は春房が出していた。秋子にとっては、夫というより父親のような感覚だったのだろうか。一方で、春房のことを「恐ろしい人」とも言っていたという。

國民によれば、秋子は家出の前々日の6月6日に静枝夫妻が経営する洋書取次店「大同洋行」の事務室にやってきて、静枝に「武郎との仲がやかましくなってきたから、いっそのこと自首して監獄へ行きますから」と言ったという。

春房の再婚も報じられた

春房の再婚を報じたのは7月26日付東朝朝刊だった。社会面トップで、見出しは「戀の秋子に捨てられた春房氏が急に再婚 横田千之助氏が結ぶの神で英語芸妓新橋の實子と」。横田は司法相も務めた立憲政友会のニューリーダーだったが1925年に急死した。事件を知って波多野に同情した新橋芸者が客の横田に話したところ、横田が仲介して結婚することになったという。

しかし、東朝のような大新聞が、ゴシップ雑誌が取り上げるようなネタをトップニュースにする当時の社会とメディアの状況に驚く。

「情死の真相が明らかになった」のは、8月1日発行の武郎の個人雑誌「泉」の終刊「有島武郎記念號」で発行元社長の足助が書いた『淋しい事實』。それを7月30日付時事朝刊が「裏面に伏在する有島氏の情死事件の秘密」「波多野氏に罵倒された有嶋氏の憤慨」「秋子の價（価）一萬円」の見出しで記事にした。萬などの報道を詳しくした内容。

「おまえは人妻をこれまでも犯しただろう」「代金をよこせ」

『淋しい事實』によれば、2人が家出する前日の6月7日、大学病院に入院中だった足助のところへ武郎から「いまから行く」と電話があった後、病室に現れ、春房に呼び出されて次のように言われたと伝えた。

〈「おまえは有名なケチンボだそうだから、芸者を囲うことはしないで、金の要らない人妻をこれまでも度々犯しただろう。秋子は自活に困らない職業婦人だから、おまえはますます安心して誘惑したんだろう」 「それほどおまえの気に入った秋子なら喜んで進上しよう。しかし俺は商人だ。商売人というものは、物品をただで提供はしない。秋子は既に11年間も妻として扶養したし、その前にも3〜4年間、引き取って教育したのだから、ただでは引き渡せない。代金をよこせ」〉

その後のやりとりは武郎に言わせるとこうだった。「僕は波多野に『自分の命懸けで愛してる女を、僕は金に換算する屈辱を忍び得ない』と拒絶してやった。波多野は『それでは警視庁へ同行しろ』と言うから、僕は即座に『同行しましょう』と答えた」。波多野はたじたじとなったようだったという。

当時は姦通罪があり、配偶者のいる人間が異性と関係した場合、女性だけが罪に問われたが、その相手は男女ともに犯罪の対象となった。結局物別れに終わったが、あとで波多野は秋子を通じて1万円（現在の約700万円）を要求してきた。

これに対し、8月1日付読売朝刊は社会面トップで「有島氏との會（会）見の内容を語つて 春房氏一萬円を否認」と報じた。記者に問われた春房は「ことさら弁解する必要もありますまい」「妻を奪われて1万円をもらい、それで得心したとすれば、世間は何と言って笑うでしょう。また1万や5万のはした金をもらっても、いまの私には何にもなりません。常識から考えても、妻を奪われた腹いせに金の無心ができるものでしょうか」と全面的に否定した。

足助は「証人は何人もいる」と再反論したが、それまで「事実」を明らかにしなかった足助の態度に疑問を呈する意見もあり、真相はいまに至るまで藪の中だ。ただ、春房が主張した通り、2人の結婚を認めるということだったら、なぜ2人は死ななければならなかったか、という根本的な疑問は残るし、実際に全体状況から「1万円説」が定説になっている。

そして2人の死は、世間にも大きな影響を及ぼす。（#5につづく）

〈作家・有島武郎と“17歳下”人妻の心中事件…日本中を巻き込んだ「死の波紋」と残された謎〉へ続く

（小池 新）