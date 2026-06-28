◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は27日（日本時間28日）、1次リーグ最終日が行われ、韓国は2大会ぶりの1次リーグ敗退が決まった。A組で勝ち点3の3位にとどまり、決勝トーナメント進出の可否は他組の結果に委ねられていたが、0―1で敗れた24日（同25日）の南アフリカ戦から3日後、悲報が届いた。

今大会は1次リーグ各組2位に加え、3位の成績上位8チームが決勝トーナメントへ進む。韓国は1次リーグ最終日を前に3位グループ暫定8番手と後がない状況だったが、K組でコンゴがウズベキスタンを破って勝ち点4の3位となり、望みは打ち砕かれた。

朝鮮日報（電子版）は28日、「洪明甫、W杯の惨事再現」との見出しで韓国代表の1次リーグ敗退を速報。FIFAランキング24位の韓国がベスト32入りできなかったことを「衝撃的な結果」と伝えた。洪明甫監督は同じく代表チームを率いた14年W杯ブラジル大会でも1次リーグ敗退を喫しており、「“想定された悲劇”という専門家たちの予想を抜け出せなかった」と指揮官を批判した。

また、中央日報（電子版）は「共に民主党」の宋永吉議員が自身のフェースブックで「韓国サッカーの最大の敵は大韓サッカー協会」と指摘したと伝えた。同議員は代表監督の選考過程が公正ではなかったと糾弾し、「無能と無原則の歴史が繰り返された。今、韓国サッカーに最も必要なことは監督1人の交代ではない。大韓サッカー協会の刷新だ」と訴えた。

＜3位グループ順位＞（K組終了時点）

☆は決勝トーナメント進出、▼は敗退

(1)☆コンゴ 3試合 勝ち点4 得失点差1

(2)☆スウェーデン 3試合 勝ち点4 得失点差0 総得点7

(3)☆ガーナ 3試合 勝ち点4 得失点差0 総得点2

(4)☆エクアドル 3試合 勝ち点4 得失点差0 総得点2

(5)☆ボスニア・ヘルツェゴビナ 3試合 勝ち点4 得失点差-1

(6)☆パラグアイ 3試合 勝ち点4 得失点差-2

(7)☆セネガル 3試合 勝ち点3 得失点差2

(8)イラン 3試合 勝ち点3 得失点差0

＜以上決勝トーナメント進出＞

(9)▼韓国 3試合 勝ち点3 得失点差-1 総得点2

(10)アルジェリア 2試合 勝ち点3 得失点差-2

(11)▼スコットランド 3試合 勝ち点3 得失点差-3

(12)▼ウルグアイ 3試合 勝ち点2 得失点差-1