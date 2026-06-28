美輪明宏さんの“本名”＆若い人は知らない偉大さ デーブ・スペクターが生放送で追悼
歌手で俳優の美輪明宏さんが6月20日に死去した。91歳だった。オフィスミワが公式サイトで28日に公表した。TBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）の生放送中に速報が入り、出演者のデーブ・スペクターが追悼した。
【写真】銀座でデビューした丸山明宏（美輪明宏さん）の姿
この日、美輪さんの公式サイトに「訃報」が掲載され、「突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、六月二十日午前九時三十分、老衰のため九十一歳で永眠いたしました。生前は多くの皆さまから格別のご厚情を賜り、いつも温かく支えていただきましたこと、本人ならびに弊社社員一同、心より感謝申し上げます」と伝えた。
「この一年は、高齢のため仕事をセーブし、体力の回復に努めておりました。約三ヶ月前に体調を崩してからは、自宅で静養しておりました。最後は『ありがとう』と一言感謝の言葉を伝え、静かに目を閉じました」とし、美輪さんが生前したためた直筆メッセージが公開された。
『サンデー・ジャポン』ではデーブが「丸山さんと呼ばれていた頃から知っているんですけれども」と美輪さんの本名に言及。さらに「家に一度行ったことがありまして、もう美術とか、アールデコみたいな、博物館みたいな自宅にお住まいになっていました。昭和を象徴する映画、全部知り尽くして、ゴールデン街とかしゃれたバーで文学を熱く語るような方だったんですけど、本当に偉大な人だった」としみじみ。
そして「晩年は髪の色が派手だったって若い人知ってるんですけど、本当にすごい、素晴らしい人だったから、ぜひぜひ昔の作品を見る機会があったら見てあげてほしいなと思います」と呼びかけた。
美輪さんは、長崎県出身。16歳でプロの歌手となり、銀座のシャンソン喫茶「銀巴里」を拠点にクラシック・シャンソン・タンゴ・ラテン・ジャズを歌って注目を集めた。1957年に「メケメケ」が大ヒット。また日本におけるシンガーソングライターの元祖として「ヨイトマケの唄」ほか多数の曲を自作。現在までコンサート・舞台・映画・テレビ・講演・著作と多方面で活躍。2012年、77歳にしてNHK紅白歌合戦に初出場した。
俳優としては、「演劇実験室天井桟敷」の旗揚公演『青森県のせむし男』『毛皮のマリー』への参加・主演したのをきっかけに、『黒蜥蜴』（江戸川乱歩原作）や、『双頭の鷲』『椿姫』『大典礼』と当たり役多数。
ドラマ・映画にも多数出演。宮崎駿監督『もののけ姫』『ハウルの動く城』では声優を務めた。さらにレギュラー番組『オーラの泉』（テレビ朝日系）など、バラエティー番組でも活躍した。
【写真】銀座でデビューした丸山明宏（美輪明宏さん）の姿
この日、美輪さんの公式サイトに「訃報」が掲載され、「突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、六月二十日午前九時三十分、老衰のため九十一歳で永眠いたしました。生前は多くの皆さまから格別のご厚情を賜り、いつも温かく支えていただきましたこと、本人ならびに弊社社員一同、心より感謝申し上げます」と伝えた。
『サンデー・ジャポン』ではデーブが「丸山さんと呼ばれていた頃から知っているんですけれども」と美輪さんの本名に言及。さらに「家に一度行ったことがありまして、もう美術とか、アールデコみたいな、博物館みたいな自宅にお住まいになっていました。昭和を象徴する映画、全部知り尽くして、ゴールデン街とかしゃれたバーで文学を熱く語るような方だったんですけど、本当に偉大な人だった」としみじみ。
そして「晩年は髪の色が派手だったって若い人知ってるんですけど、本当にすごい、素晴らしい人だったから、ぜひぜひ昔の作品を見る機会があったら見てあげてほしいなと思います」と呼びかけた。
美輪さんは、長崎県出身。16歳でプロの歌手となり、銀座のシャンソン喫茶「銀巴里」を拠点にクラシック・シャンソン・タンゴ・ラテン・ジャズを歌って注目を集めた。1957年に「メケメケ」が大ヒット。また日本におけるシンガーソングライターの元祖として「ヨイトマケの唄」ほか多数の曲を自作。現在までコンサート・舞台・映画・テレビ・講演・著作と多方面で活躍。2012年、77歳にしてNHK紅白歌合戦に初出場した。
俳優としては、「演劇実験室天井桟敷」の旗揚公演『青森県のせむし男』『毛皮のマリー』への参加・主演したのをきっかけに、『黒蜥蜴』（江戸川乱歩原作）や、『双頭の鷲』『椿姫』『大典礼』と当たり役多数。
ドラマ・映画にも多数出演。宮崎駿監督『もののけ姫』『ハウルの動く城』では声優を務めた。さらにレギュラー番組『オーラの泉』（テレビ朝日系）など、バラエティー番組でも活躍した。