明治時代の材木商から三世代。浜町の家族が紡いできた歴史が、ブックカフェ『STUDY』になるまで

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浜町のブックカフェ店『STUDY（スタディ）』です。

時代をつないできたファミリーが描く新たなるチャレンジ

「昔は軒先に縁台があって。おしゃべりをする光景が普通でした」。

そう教えてくれたのは、浜町育ちの店主・佐藤由木子さんだ。 『STUDY』は、30年以上親しまれた『ドイツパンの店タンネ』からリニューアル。

ブックカフェであり、オープンオフィスも兼ねたコワーキングスペースとしても使える。棚に置かれた本は親子三世代の絵本から専門書までのラインナップがユニークだ。

メニューは、タンネ時代の人気のまかないを再現したカレーや焼き菓子など。厳選した国産クラフトビールや中央区の名門『パウリスタ』のコーヒーも揃う。

プレッツェル300円、クラフトビール各種650円〜

『STUDY（スタディ）』（手前）プレッツェル 300円 （奥）クラフトビール各種 650円〜 『タンネ』時代を思わせる、プレッツェルはプレーンとチーズの2種類。特注の生地を毎日焼きあげている

家族の歴史は、明治時代の材木商に始まり、東神田から浜町に移って梱包業、ドイツパン、そして現在へ。時代に寄り添いながら街の日常を紡いできた。そして今や姿を消した縁台に変わり、新しい”街の縁台”へと進化したのだ。

『STUDY（スタディ）』（真ん中）店主 佐藤由木子さん、ほかスタッフ

店主：佐藤由木子さん（真ん中）、ほかスタッフ「上にはギャラリーも併設。時折テラスで開く、イベントも楽しめますよ」

『STUDY（スタディ）』店内はフリーWi-Fiや電源も使える

浜町『STUDY（スタディ）』

［店名］『STUDY（スタディ）』

［住所］東京都中央区日本橋浜町2-1-5Haus der TANNE

［電話］080-4584-5080

［営業時間］11時〜20時、火：〜17時、土：〜18時

［休日］月・日

［交通］都営新宿線浜町駅A2出口より徒歩約5分

※キャッシュレスのみ

撮影／西崎進也、取材／岡本ジュン

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、トマトチキンカレーの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『STUDY（スタディ）』の「プレッツェル」がコレ！特注の生地を毎日焼き上げる最高の一品（9枚）