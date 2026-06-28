韓国の大黒柱ソン・フンミン。GS突破には導けなかった。(C)Getty Images

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　他グループは味方せず――“復活”は叶わなかった。

　ホン・ミョンボ監督が率いる韓国代表は、グループステージ初戦でチェコを２−１で撃破。しかし、その後にメキシコと南アフリカ戦に０−１で敗れ、A組３位でフィニッシュした。自力での突破は逃したものの、グループ全体３位のランキングで12チーム中８番目までに入れば、決勝トーナメント進出を果たせたが、吉報は届かなかった。

　日本時間６月28日に行なわれたK組の最終節で、ウズベキスタンを３−１で逆転撃破したDRコンゴが、３位ランキング１位に入り込んだことで、ついに９位に沈んだ。
 
　韓国内は嘆きで溢れている。

　各メディアが一斉に悲報を出すなか、『Sports Chosun』が「天は韓国を見捨てた。あらゆるシナリオが排除され、韓国の2026年ワールドカップが終わる」と見出しを打てば、『OSEN』は「韓国サッカー屈辱の日。ホン・ミョンボのチームが衝撃の敗退...ソン・フンミン、イ・ガンイン、キム・ミンジェを擁しながらトップ32にも入れず」と伝えた。

　お通夜状態だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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