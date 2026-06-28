「韓国サッカー屈辱の日」「天は我々を見捨てた」48チーム中32位にも入れず…韓国はお通夜状態。各メディアが嘆き節炸裂【W杯】
他グループは味方せず――“復活”は叶わなかった。
ホン・ミョンボ監督が率いる韓国代表は、グループステージ初戦でチェコを２−１で撃破。しかし、その後にメキシコと南アフリカ戦に０−１で敗れ、A組３位でフィニッシュした。自力での突破は逃したものの、グループ全体３位のランキングで12チーム中８番目までに入れば、決勝トーナメント進出を果たせたが、吉報は届かなかった。
日本時間６月28日に行なわれたK組の最終節で、ウズベキスタンを３−１で逆転撃破したDRコンゴが、３位ランキング１位に入り込んだことで、ついに９位に沈んだ。
韓国内は嘆きで溢れている。
各メディアが一斉に悲報を出すなか、『Sports Chosun』が「天は韓国を見捨てた。あらゆるシナリオが排除され、韓国の2026年ワールドカップが終わる」と見出しを打てば、『OSEN』は「韓国サッカー屈辱の日。ホン・ミョンボのチームが衝撃の敗退...ソン・フンミン、イ・ガンイン、キム・ミンジェを擁しながらトップ32にも入れず」と伝えた。
お通夜状態だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
ホン・ミョンボ監督が率いる韓国代表は、グループステージ初戦でチェコを２−１で撃破。しかし、その後にメキシコと南アフリカ戦に０−１で敗れ、A組３位でフィニッシュした。自力での突破は逃したものの、グループ全体３位のランキングで12チーム中８番目までに入れば、決勝トーナメント進出を果たせたが、吉報は届かなかった。
日本時間６月28日に行なわれたK組の最終節で、ウズベキスタンを３−１で逆転撃破したDRコンゴが、３位ランキング１位に入り込んだことで、ついに９位に沈んだ。
韓国内は嘆きで溢れている。
お通夜状態だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！