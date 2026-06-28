チームを支える中日25歳内野手の存在感、パ・リーグ強打者に匹敵する“成績”も話題　前半戦のMVPか

村松は攻守でチームを引っ張っている（C）産経新聞社

サッカーW杯の裏で、プロ野球は折り返し地点を迎えようとしている。各チームが半数近くの試合を消化しているからだ。中日は6月27日時点で70試合を戦い、26勝43敗1分け。セ・リーグ最下位に沈むが、交流戦明け後は2カード連続勝ち越しと状態を上げている。

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低迷するチームの中で、欠かせない存在に成長したのが背番号5・村松開人だ。大卒4年目のシーズンを過ごす遊撃手は、攻守で柱を担っている。その中で、本稿では打撃面の貢献について綴りたい。

スタッツ面を見ると、チーム2位の68試合に出場（うちスタメン外は1試合のみ）。同トップの58安打を放っている。リーグ内でも三塁打5本はトップで、得点（33）と出塁率（.366）は同4位につけている。

負担の大きい遊撃を守りながらもこの成績。これだけでも主力中の主力というのがわかるが、今季の村松における最大の特徴は「四球奪取力」の上昇だ。

セイバーメトリクス指標の一つに「BB/K」という指標がある。「BB＝打者が記録した四球」と、「K＝打者が喫した三振」の比率を表し、この数値が高ければ高いほど、選球眼が良い＆三振をしにくいとされる。

村松の過去4シーズンの「BB/K」を並べると、こうなる。

・2023年：0.31（15四球/49三振）

・2024年：0.32（26四球/81三振）

・2025年：0.33（13四球/39三振）

・2026年：0.93（43四球/46三振）

明らかに今季から「BB/K」が上昇している。0.4〜0.69が平均値、0.7〜0.99が優秀、1.00は理想型とされる中、村松は完全に優秀な数値を叩き出しているのだ。