チームを支える中日25歳内野手の存在感、パ・リーグ強打者に匹敵する“成績”も話題 前半戦のMVPか
村松は攻守でチームを引っ張っている（C）産経新聞社
サッカーW杯の裏で、プロ野球は折り返し地点を迎えようとしている。各チームが半数近くの試合を消化しているからだ。中日は6月27日時点で70試合を戦い、26勝43敗1分け。セ・リーグ最下位に沈むが、交流戦明け後は2カード連続勝ち越しと状態を上げている。
【動画】雰囲気出てきた！村松の豪快ホームランシーン
低迷するチームの中で、欠かせない存在に成長したのが背番号5・村松開人だ。大卒4年目のシーズンを過ごす遊撃手は、攻守で柱を担っている。その中で、本稿では打撃面の貢献について綴りたい。
スタッツ面を見ると、チーム2位の68試合に出場（うちスタメン外は1試合のみ）。同トップの58安打を放っている。リーグ内でも三塁打5本はトップで、得点（33）と出塁率（.366）は同4位につけている。
負担の大きい遊撃を守りながらもこの成績。これだけでも主力中の主力というのがわかるが、今季の村松における最大の特徴は「四球奪取力」の上昇だ。
セイバーメトリクス指標の一つに「BB/K」という指標がある。「BB＝打者が記録した四球」と、「K＝打者が喫した三振」の比率を表し、この数値が高ければ高いほど、選球眼が良い＆三振をしにくいとされる。
村松の過去4シーズンの「BB/K」を並べると、こうなる。
・2023年：0.31（15四球/49三振）
・2024年：0.32（26四球/81三振）
・2025年：0.33（13四球/39三振）
・2026年：0.93（43四球/46三振）
明らかに今季から「BB/K」が上昇している。0.4〜0.69が平均値、0.7〜0.99が優秀、1.00は理想型とされる中、村松は完全に優秀な数値を叩き出しているのだ。
ちなみに、セ・リーグの規定打席到達者ではダントツの数字で、パ・リーグを合わせても同水準なのは近藤健介（ソフトバンク、0.95）と滝澤夏央（西武、0.90）しかいない。今季の村松は、12球団でも有数の選球眼を持っていることがわかる。
実際、今季の中日の得点パターンは、村松が出て、細川成也やミゲル・サノーらが還すことが多い。今は3番を打つ村松が打線のジョイント役を担い、上位を打つ岡林勇希や鵜飼航丞、田中幹也と主軸を繋いでいる。
四球を奪うだけでなく、チーム2位の29打点やリーグトップの5犠飛を記録し、「還す役」をこなせるのが今季の村松。特に印象的だったのは、4月24日のヤクルト戦で放った逆転サヨナラ3ランだ。連敗を6で止め、4連勝の起点となった一発がなければ、中日はもっと酷い状態になっていたかもしれない。シーズンをなんとか戦える状態に持っていった点においても、あのサヨナラ弾は価値が大きい。
キャリアハイの1年を送る竜の背番号5。自らの特性を活かした打撃で、残り半分のシーズンを実りあるものにしてもらいたい。
[文：尾張はじめ]