長野県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「長野市」を抑えた1位は？【2026年調査】
日に日に暑さが増して夜間も窓を開けて涼を取りたくなるこれからの季節は、住まいの防犯や地域の安全性がいつも以上に気にかかるものです。見知らぬ土地を訪れる際や新たな活動拠点を決める上で、夜間でも安心して歩けるような街の雰囲気はとても魅力的に映ります。
All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、長野県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは、「印象が良いから」（20代男性／山形県）、「人口も多いので、治安には配慮しているイメージがあります」（50代女性／埼玉県）、「長野県は全体的に治安がいい気がする。できるなら移住したい」（30代女性／新潟県）といったコメントがありました。
回答者からは、「自然豊かな環境と落ち着いた住宅地が共存しており、移住先としても人気があります。地域全体が穏やかな雰囲気で、防犯面でも安心感があります」（30代男性／茨城県）、「自然環境と住環境のバランスが良く、落ち着いた街並みが魅力です。ファミリー層や移住者からも人気があり、穏やかな地域性から治安が良い印象を持っています」（30代女性／秋田県）、「自然豊かでおおらかな人が多そう」（30代男性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、長野県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：長野市／64票2位は、名刹・善光寺の門前町として長い歴史を誇る県庁所在地の「長野市」です。周囲を美しい山々に囲まれ、裾花川や千曲川の清流が流れる自然豊かな環境。観光地として年間を通じて多くの人々が訪れますが、観光客へのホスピタリティと地域の防犯活動がしっかり機能しており、誰もが安心して過ごせる街です。
回答者からは、「印象が良いから」（20代男性／山形県）、「人口も多いので、治安には配慮しているイメージがあります」（50代女性／埼玉県）、「長野県は全体的に治安がいい気がする。できるなら移住したい」（30代女性／新潟県）といったコメントがありました。
1位：安曇野市／73票1位を飾ったのは、北アルプスの麓に広がるのどかな田園都市「安曇野市」でした。豊富な湧水を利用したわさび田や、美しい四季の絶景が広がる自然豊かな街で、避暑地や観光地としても高い人気を誇ります。穏やかで洗練された街並みが広がり、落ち着いた暮らしを思い描ける魅力あふれる街です。
回答者からは、「自然豊かな環境と落ち着いた住宅地が共存しており、移住先としても人気があります。地域全体が穏やかな雰囲気で、防犯面でも安心感があります」（30代男性／茨城県）、「自然環境と住環境のバランスが良く、落ち着いた街並みが魅力です。ファミリー層や移住者からも人気があり、穏やかな地域性から治安が良い印象を持っています」（30代女性／秋田県）、「自然豊かでおおらかな人が多そう」（30代男性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)