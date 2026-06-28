陶酔型レフェリーにぶち当たった“不運”と回避できた“2分間の空白” スッキリしないスウェーデン戦はブラジル戦の“教訓”に【W杯】
日本−スウェーデン戦を担当した審判は、判定も不可解なものが多かった(C)Getty Images
たしか、あの日は暑かった。昔、アマチュアの公式戦に出場したとき、試合前の用具チェックがやたらと細かい審判に当たった。ソックスの長さからスパイクの裏、すね当てはわざわざ触って確かめに来るほどで、普通の審判の数倍は用具チェックに時間をかけていた。炎天下の強い日差しの中、長々と立ちっぱなしにされ、試合前からドッと疲れたのを覚えている。
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ワールドカップ第3戦、スウェーデン戦の中村敬斗を見ていたら、あの日のうだる暑さが蘇ってきた。56分に前田大然が先制ゴールを決めた後、用具の不正を指摘された中村は交換のために約2分間ピッチに入れず、日本は自陣深くに押し込まれっぱなしになった。これでモメンタムが落ちた日本は、中村の復帰後もポジションが混乱してバタバタとした対応が続き、62分にエランガのゴールで同点に追いつかれてしまう。
前提として、主審の行動はルールに沿っている。用具の不正を指摘し、ピッチから離れるよう指示するのは主審に認められている権限だ。中村のソックスとすね当ては、3年半ほど指摘されずにプレーしてきたとはいえ、だから指摘が不可能、というわけではない。今回は珍しい主審に当たった。
別に何センチとか細かい規定はなく、主審がダメと言ったらダメだ。たとえ試合前の用具チェックで「問題なし」と言われても、試合中にソックスが下がって来たりと状態が変われば、違う判断を下すこともルール上は認められる。
ただ、普通はやらない。
怪我や安全性に無頓着なアマチュア選手ならともかく、ワールドカップで、ギアも検討し尽くされたプロ選手に対し、一主審がそのギアの妥当性を現場判断するなんてこと、普通はやらない。陶酔型の物差しを持った審判でない限りは。あるいはせめてハーフタイムか、ハイドレーションブレイク時に指示するか。最大限、試合結果に影響を及ぼさない形で行うよう配慮はあって然るべきだ。
繰り返すが、イバン・バートン主審はルール違反を犯していない。だが、誰も望まず、誰にも期待されていない陶酔型のルール運用をしたと思う。宮本恒靖さん、この件に正しく怒れないのなら、JFA会長は闘莉王さんかセルジオ越後さんに代わって頂きたい。
先月のアイスランド戦を思い出した。
80分、治療後の1分間待機を命じられた相手選手を、当時の主審はアイスランドのカウンターを生むタイミングで手招きして復帰させた。森保監督は激昂したが、当然だろう。インプレー中に復帰させるのはルール違反ではないが、そんな有利不利を生むようなタイミングでのルール運用は、普通はやらない。競技に期待されていない。
事象は異なるが、またも癖のあるルール運用に直面させられ、辟易している。
しかし、課題は審判だけかと言えば、そうは思わない。
中村は主審からの注意を受けて切れ込みを入れたソックスに変更した(C)Getty Images
このイバン・バートン主審は、カタールW杯のドイツー日本と共に、昨年は審判交流プログラムでJリーグの4試合で笛を吹いた。その際、鈴木優磨のたくし上げたパンツに注意を与えるなど、ギアにうるさい主審であることは露見していた。
2024年まで4年間、JFAの技術委員長を務めた反町康治さん（現在は清水エスパルスGM）は監督時代、審判分析を欠かさない人だった。「この審判はこういうファウルを取る」「この審判はレッドカードに躊躇がない」など癖を分析しておく。「意外と日本でこれ（審判分析）をやる人は少ないんだよ」と当時言っていたが、森保ジャパンはどうだったのか。
中村や田中碧は、ハイドレーションブレイク中に大慌てでソックスの裏を切りながら調整していたが、なぜ、それをスタッフ含め、試合前に準備しておかなかったのか。あらかじめ裏を切って調整した長いソックスを用意しておけば、2分もピッチを離れずに済んだし、森保監督に促されるまでもなくブレイク中のミーティングへの集中を維持できたのではないか。準備不足が、チームのバタバタ感を増幅させた。
主審の配慮がなかった、とは上で書いたものの、多少の時間があるゴール直後に交換を指示したことには、ちょっと配慮があったのかもしれない。主審云々だけでなく、想定可能なことにモタついた日本代表にも反省点がある。
後半の先制後、10人になったピッチ内は何人かの選手からイライラや怒りが噴出し、落ち着かない様子だった。菅原由勢が奪ったボールをつなぎ損ねてロストし、かなり危険なシュートを打たれるという、オランダ戦やチュニジア戦には無かった類のピンチを迎えたり、失点場面もポジションをカバーした堂安律が寄せ損ねただけでなく、シュートに対して谷口彰悟がヘディングでクリアするか否か中途半端な態度を取り、それに戸惑った様子の鈴木彩艶がダイビングに遅れてセーブ出来ず、エランガのシュートは突き刺さってしまった。
いずれも、この時間帯の日本は、今大会では見られないほど不安定だった。それは陶酔型の審判にぶち当たった不運と共に、日本の準備不足に起因する要素が多分にあったのではないか。
グループステージの3戦目には「スッキリしない何か」が潜みがち。
ここは一つ、ギアを締め直して、ブラジル戦へ向かいたいものだ。
[文:清水英斗]