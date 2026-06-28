「いい加減にしてよ、、」佐野勇斗、“メロメロピクニック”姿を公開！ 「胸が苦しい」「需要ありまくり」
M!LKの佐野勇斗さんは6月27日、自身のInstagramを更新。ピクニックを楽しむ姿を披露しました。
【写真】佐野勇斗、“メロメロピクニック”姿
この投稿にコメントでは「需要ありまくり」「この写真だけで既にメロい」「メロメロ彼氏だろこんなの」「無邪気な笑顔がだーいすき！」「神企画ありがとうございます」「心臓もたない」「いい加減にしてよ、、」「む、、、、胸が苦しい」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】佐野勇斗、“メロメロピクニック”姿
「メロメロ彼氏だろこんなの」佐野さんは「メロメロピクニック〜season1〜公開されました。YouTubeでぜひみてください」とつづり、6枚の写真を投稿。シャボン玉を吹いたり、レジャーシートの上でパンを食べたり、観覧車に乗ったり……。公園ピクニックを楽しむ様子を披露しています。
「こんないいグループ他にない」18日の投稿では、「50年後も一緒に温泉入ろうなぁー」とつづり、M!LKのメンバー5人で露天風呂の温泉に入り、肩を並べて月を眺める姿などを披露している佐野さん。ファンからは「マジでいい写真過ぎる！」「素敵な写真！！」「すきー」「50年後の楽しみ出来ました‼︎」「こんないいグループ他にない」と歓喜の声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)