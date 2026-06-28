大桃美代子　国際線ビジネスクラスでＣＡに「顔写さないで」と盗撮疑われ　「セルフィー」釈明

タレントの大桃美代子が２７日、インスタグラムを更新し、搭乗した航空機のビジネスクラスで自身のカスタマーハラスメントを疑われたことを明かした。

「飛行機に乗ってウキウキして撮ってたら、、、ＣＡさんに『私たちの顔を写さないで』と、言われました」と切り出す。「ＣＡさんを撮っていたのではなく、座席や、自分を撮っていたのです。自撮りでしたが、勝手に撮られていると思われたのか、、、 『貴方を撮っていません。セルフィー（自撮り）です』とお伝えしました」と釈明したとした。

「確かに、ＳＮＳでもＣＡさんのお顔が出ている物もお見かけします。自分だって、勝手に撮られたら、嫌ですよね プライバシーの侵害になります。ＣＡさんのお仕事がら、嫌な顔出来ないし、、、 沢山嫌な思いをされたんだと思います」とＣＡ側に思いを寄せる。

「カスハラにならないように 気をつけたいですね」と自戒の念を込め、「今の時代、怒ったほうが、負け。穏やかに過ごす事が自分を守る事になる。ホワイト社会ですから、、、。働き易い職場は、お客も一旦を担っている」と自身に言い聞かせるように投稿した。

「近くの人を嫌な気持ちにさせない。心がけたいと思った出来事でした」と続け、「カスハラ、知らないうちにしてるかも、、、」と気を付けるという。

「アシアナ航空は１２月、大韓航空に統合されて、無くなってしまう、、、。留学時代からお世話になりました。さよならのビジネスクラス。。。ありがとうございました」とも投稿。アシアナ航空に搭乗したようだ。

アシアナ航空は１２月、韓国最大手の大韓航空に経営統合される予定。