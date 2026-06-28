北中米Ｗ杯１次リーグＫ組最終戦（２７日＝日本時間２８日、米国・マイアミ）、ポルトガルがコロンビアに引き分けて２位通過が決まった。

第２戦のウズベキスタン戦で２得点をマークしたＦＷクリスティアーノ・ロナウド（アルナスル）は、この日も先発出場。前半２４分、ＦＫでペナルティーエリア手前から直接ゴールを狙うが、ＧＫカミロ・バルガスにセーブされる。アディショナルタイムにペナルティーエリア手前から左足でシュートを放ったが、相手ＤＦにブロックされた。

一進一退の攻防が続き、０―０で後半に突入。両チームが積極的に攻めたものの得点は入らず、スコアレスドローとなった。ロナウドは１次リーグで、３試合連続のフル出場だった。

ポルトガルは決勝トーナメント（Ｔ）１回戦で、前回カタール大会３位のクロアチアと激突する。コロンビアを無失点に抑えたＧＫディオゴ・コスタ（ポルト）は「もちろん勝利が欲しかったです。でもそれがサッカーです」と振り返った。

その上で「このチームには、チャンピオンズリーグや所属クラブでのリーグ優勝を経験してきた質の高い選手たちがいます。僕たちには、その試合に勝つために必要な経験があります」と、勝利への自信を見せた。

またコロンビアは首位通過となり、ガーナと対戦することが決まった。