告白して振られたことで得られた「成長」９パターン
好きな女性に告白することは、片想いの到達点であり、恋愛の出発点でもあります。しかし、残念ながら女性に受け入れられず、振られてしまうことも少なくはありません。そこで今回は、スゴレン男性読者への調査結果をもとに、「告白して振られたことで得られた『成長』９パターン」をご紹介します。
【１】失敗を引きずらず前に進む力がついた。
「失恋の辛さは、しばらくしたら良い思い出になった。これを繰り返して成長するんだと思う」（２０代男性）など、過去の失敗を糧にして前に進むことは、恋愛に限らず成功の鉄則です。失敗を積み重ねることが、成功のための道のりなのでしょう。
【２】デートの誘い方を真面目に考えるようになった。
「先走って強引に誘うだけじゃ上手くいかない。誘うタイミングやムードも重要だった」（２０代男性）など、勢いだけのアプローチは、成功率を下げてしまうようです。デートに誘う段階から女性をエスコートする意識をもち、スマートに誘う技術を身につけたいものです。
【３】女性に対してがっつかなくなった。
「とにかく彼女が欲しくてガツガツしていた。それじゃ女性の心は掴めないと知った」（１０代男性）など、「浮ついた男性」という評判がたってしまうと、女性のガードは堅くなるようです。恋愛に対して余裕を感じさせる方が、女性からは魅力的に見えるでしょう。
【４】失恋する痛みが実感として理解できた。
「振られてから３日間寝込んだ。でも落ち着いたら、自分の気持ちを伝えられた満足感が大きくなった」（２０代男性）など、失恋の痛みは、経験しなければ理解できないものです。悲しみを実感することで、同じく恋に悩む他人への思いやりを持てるようになれそうです。
【５】好意をアピールすることの大切さを知った。
「相手に自分の気持ちを知ってもらわなくちゃ、何も始まらない」（３０代男性）など、自ら積極的に好意をアピールすることは、女性に恋愛を意識させる大切なポイント。恥ずかしがって相手の行動を待つのではなく、自らきっかけを作ることが恋愛の第一歩でしょう。
【６】相手の気持ちを考えて行動するようになった。
「好きな気持ちに酔って自己中になってた。今考えると、ストーカー気味だったかも」（３０代男性）など、恋愛に燃え上がって冷静さを失うことは多いものです。「相手が喜ぶかどうか」を考えてから行動することで、独りよがりになるのを防ぐことができるでしょう。
【７】自分の欠点を知り、自分を磨く気になった。
「自分の見た目のダサさが敗因だと分かり、本気でファッションを研究した」（２０代男性）など、「どうして振られたのか？」と考えることで自分の欠点を見つめ直し、それを克服するモチベーションに変えることができるようです。自らの弱さを知った男は強いのです。
【８】「キザなセリフ」が言えるようになった。
「『かわいいね』『髪型似合うね』とか、素直に褒めたりするセリフが言えるようになった」（２０代男性）など、女性の気持ちを盛り上げるような一言は、恋愛における大きな武器です。ただし、言うときはタイミングに注意し、その場の雰囲気を壊さないよう注意しましょう。
【９】女性と会話をする度胸がついた。
「コミュニケーションや会話の経験を積んだことで、女性とも気軽に話せるようになった」（１０代男性）など、ひとりの女性としっかり向きあった経験から、コミュニケーションにおける度胸が磨かれるようです。「好きな女性の前だと上がってしまう」といった悩みからも開放されそうです。
ほかにも、「告白して振られたことで得られた『成長』」があれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
【１】失敗を引きずらず前に進む力がついた。
「失恋の辛さは、しばらくしたら良い思い出になった。これを繰り返して成長するんだと思う」（２０代男性）など、過去の失敗を糧にして前に進むことは、恋愛に限らず成功の鉄則です。失敗を積み重ねることが、成功のための道のりなのでしょう。
「先走って強引に誘うだけじゃ上手くいかない。誘うタイミングやムードも重要だった」（２０代男性）など、勢いだけのアプローチは、成功率を下げてしまうようです。デートに誘う段階から女性をエスコートする意識をもち、スマートに誘う技術を身につけたいものです。
【３】女性に対してがっつかなくなった。
「とにかく彼女が欲しくてガツガツしていた。それじゃ女性の心は掴めないと知った」（１０代男性）など、「浮ついた男性」という評判がたってしまうと、女性のガードは堅くなるようです。恋愛に対して余裕を感じさせる方が、女性からは魅力的に見えるでしょう。
【４】失恋する痛みが実感として理解できた。
「振られてから３日間寝込んだ。でも落ち着いたら、自分の気持ちを伝えられた満足感が大きくなった」（２０代男性）など、失恋の痛みは、経験しなければ理解できないものです。悲しみを実感することで、同じく恋に悩む他人への思いやりを持てるようになれそうです。
【５】好意をアピールすることの大切さを知った。
「相手に自分の気持ちを知ってもらわなくちゃ、何も始まらない」（３０代男性）など、自ら積極的に好意をアピールすることは、女性に恋愛を意識させる大切なポイント。恥ずかしがって相手の行動を待つのではなく、自らきっかけを作ることが恋愛の第一歩でしょう。
【６】相手の気持ちを考えて行動するようになった。
「好きな気持ちに酔って自己中になってた。今考えると、ストーカー気味だったかも」（３０代男性）など、恋愛に燃え上がって冷静さを失うことは多いものです。「相手が喜ぶかどうか」を考えてから行動することで、独りよがりになるのを防ぐことができるでしょう。
【７】自分の欠点を知り、自分を磨く気になった。
「自分の見た目のダサさが敗因だと分かり、本気でファッションを研究した」（２０代男性）など、「どうして振られたのか？」と考えることで自分の欠点を見つめ直し、それを克服するモチベーションに変えることができるようです。自らの弱さを知った男は強いのです。
【８】「キザなセリフ」が言えるようになった。
「『かわいいね』『髪型似合うね』とか、素直に褒めたりするセリフが言えるようになった」（２０代男性）など、女性の気持ちを盛り上げるような一言は、恋愛における大きな武器です。ただし、言うときはタイミングに注意し、その場の雰囲気を壊さないよう注意しましょう。
【９】女性と会話をする度胸がついた。
「コミュニケーションや会話の経験を積んだことで、女性とも気軽に話せるようになった」（１０代男性）など、ひとりの女性としっかり向きあった経験から、コミュニケーションにおける度胸が磨かれるようです。「好きな女性の前だと上がってしまう」といった悩みからも開放されそうです。
ほかにも、「告白して振られたことで得られた『成長』」があれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）