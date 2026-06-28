歌手・美輪明宏さん（本名・丸山明宏さん）が２０日に死去した。「オフィスミワ」が２８日、公式サイトで発表した。９１歳だった。

公式サイトでは「突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、六月二十日午前九時三十分、老衰のため九十一歳で永眠いたしました」（原文ママ）と報告。「生前は多くの皆さまから格別のご厚情を賜り、いつも温かく支えていただきましたこと、本人ならびに弊社社員一同、心より感謝申し上げます」と伝えた。

Ｘでは「美輪明宏」が即時トレンドランク１位に急浮上。「美輪さん」「老衰のため」「最期の言葉」など美輪さんに関連するワードが上位を占めた。

ネット上では「また一人平和を願う方が逝ってしまった…合掌」「まさに『釈迦の涅槃（ねはん）』の様に静かに天に召された」「大昔に美輪明宏さんをバイト先の某書店でお見かけした。とてつもないオーラで精神世界の棚をご覧になっていた。神々しかった」「本当に厳しい時代を戦った人でしょうね」「ショックや」「なんか…不敬かも知れないが、亡くなられたというより、天にお帰りになった…ような気がしてる」「たくさんパワーをいただいたなぁ」などと故人をしのぶ声が相次いでいる。