寿司はもちろんのこと、サイドメニューやスイーツも人気の、回転寿司チェーン「くら寿司」。

実は一部店舗でのみ販売されている、隠れた名品があるのをご存知でしょうか。

それが、今回ご紹介する「ソフトクリーム」です。

くら寿司だからこそ楽しめる、とっておきの『味変アレンジ』についてお届けします。

くら寿司の店舗限定ソフトクリーム280円

くら寿司の国内で展開されている「グローバル旗艦店」など、一部店舗限定で販売している「プレミアムソフトクリーム」は税込280円。

紙カップにたっぷりと、バニラソフトが渦巻いていて、サイドには薄焼きのワッフルが添えられています。

タッチパネルで注文すると、ほんの数分でオーダーレーンでギューンと届きます。

しっかりと冷えて、氷の粒がソフトクリームの表面についており、硬めのしあがり。

舌でつぶしながら味わうタイプのソフトクリームです。

このまま食べても、ミルクの風味が濃厚でおいしいのですが、これをアレンジする「裏技」が楽しい。

裏技 卓上の「粉末緑茶」で、高級抹茶ソフトに変身！

まず試してほしいのが、お寿司を食べる際にお馴染みの、卓上に用意されている「粉末緑茶」をパラパラと振りかけるアレンジ。

スプーンですくったソフトクリームに緑茶の粉末を少し馴染ませて口に運ぶと、意外にもベストマッチ。

抹茶パウダーとは一味違う「ほろ苦さ」が新鮮な味わいです。

ちょっと上品で、奥深い大人のソフトクリームへと変化します。

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続いて試していただきたいのが、穴子やうなぎにかけるために用意されている、あの「甘ダレ」をたらりと回しかける裏技です。

「アイスに寿司のタレ！？」と最初は少し驚くかもしれませんが、騙されたと思って一度試してみてください。とろりとした濃厚な醤油ベースの甘ダレが冷たいミルクと合わさることで、まるで焼き立てのみたらし団子を食べているかのような、絶妙な「和」の甘じょっぱさが楽しめます。

寿司のあとの新定番。自分だけの「正解」を見つける楽しさ

一部店舗限定のレアメニューという特別感に加え、卓上の調味料次第でガラリと表情を変える、くら寿司のソフトクリーム。

定番のお寿司を心ゆくまで堪能したあとの締めくくりに、わずか280円でこれだけ贅沢なカスタマイズを楽しめるのは、回転寿司というエンターテインメント空間だからこその特権です。

今回ご紹介した2つの裏技以外にも、まだまだ隠れた「正解」があるかもしれません。次にくら寿司を訪れた際は、お腹に少しだけソフトクリームのスペースを残して、あなただけの特別な一皿を完成させてみてはいかがでしょうか。

(執筆者: 大木奈ハル子)