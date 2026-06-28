「一ふくに 二人でよれば 九ろうなし」

高度経済成長期のマイカーブームとともに激増したドライブインは、現在ではその役割を「道の駅」やサービスエリアに譲り、全国で200店舗程度にまで減少していると言われています。

その一方、現存するドライブインは、素朴ながらも温かみのある料理や独自のサービスによって、多くのファンから根強く支持されているのです。

【画像ギャラリー】めちゃ美味そう！ これが“昭和のドライブイン”の「マグロフライ」＆「カレーラーメン」です！ 画像で見る（30枚以上）

厚木市の北部、相模原市に近い国道129号（イチニーキュウ）沿いに位置する「食堂 一二九（いちふく）」は、豊富なメニューや温かみのある雰囲気を特徴とする“昭和のドライブイン”。

店名の由来でもある「一ふくに 二人でよれば 九ろうなし」という言葉をモットーに、創業から50年以上にわたり、働く人々の拠り所かつエネルギー源になっています。

駐車場でも店内でも常連さんにゴボウ抜き!?

同店の営業時間は、昼の部が11時30分〜15時30分、休憩をはさんだ夜の部が17時00分〜21時30分。

道路沿いの看板は色褪せ、店舗横のエリアが工事用の柵置き場（？）になっていたりして、一見（いちげん）の客からの視認性は決して良くないものの、お腹を空かせた人々や1日の疲れを癒したい人々が、迷う様子もなく次々にピットインしてきます。

筆者（のぐちまさひろ）は18時ぐらいに到着したのですが、周囲や店構えをチェックしているうちに、あれよあれよと3台のクルマにゴボウ抜きされました。

雰囲気のある暖簾をくぐると、昔懐かしい「昭和の食堂」が広がっています。

店内は4人掛けのテーブル席やカウンター席、小上がりの座敷席で構成。右奥には、大人数や家族連れに嬉しいラウンド席も用意されています。

テーブルの上にメニューは無く、短冊状にずらりと並んだ壁掛けメニューをぐるりと見回していきます。

筆者は単品の「マグロフライ」は心に決めていたものの、何を合わせるか決めかねていました。

すると、遅れて入店してきたお客さんが、揃って「席に着く前」にオーダーを済ませるのです。

結果として、駐車場に続き、店内でもゴボウ抜きされることになったのです……。

マグロフライを2倍楽しめる「大根オロシ」＆「和からし」

最終的に選んだのは、「マグロフライ」（単品・750円）に加え、これまでに食べた記憶が無い「カレーラーメン」（1000円）です。

もちろん、だいたいの味は見当がつくものの、ユニークかつ異色の組み合わせにも心が躍ります。

一方、他のお客さんの注文に耳を傾けてみると、これといった傾向はなく、各々が「いま食べたいもの」を選んでいる印象です。

しいて言えば単品の小鉢を追加する方が多く、とくに「納豆オロシ」（400円）や「わかめオロシ」（400円）といった“オロシ系”が人気でした。

ちなみに定食などのゴハンは、宮城のブランド米「ひとめぼれ」にこだわっているようです。

そうこうしているうちに、揚げたての「マグロフライ」から着丼。

マグロフライは千切りキャベツの上にどんと乗っかり、その両サイドには「大根オロシ」と「和からし」が添えられています。

なるほど、まずは大根オロシ＋醤油であっさりと頂き、続いて和からし＋ソースでモリモリと攻めていく構図になっているのです。とくに言葉は無くても、料理人の想いがしっかりと伝わってきます。

サクサクジューシーなマグロフライは、力強くて濃密な味わい。そして、両サイドの“味変”効果によって、その美味しさを2倍楽しむことができるのです。

「カレーラーメン」との禁断のコラボも大成功！

続いて着丼したのは、「カレーラーメン」です。

想像よりも濃い茶色だったスープは、とろみがかった熱々の“コク旨”タイプ。豚肉や玉ねぎの甘さが染み込んでいることもあり、辛さはかなり控えめです。

このスープがシンプルな細麺に絡みまくり、カレーラーメンとしての完成度を高めています。

と、ここで閃いたのは、5つのうち1つだけ残っていた「マグロフライ」との禁断のコラボです。そう、カレーラーメンにマグロフライを投入し、カレー味で楽しんでしまおうというわけです。

結果として、3つ目の“味変”も大成功。サクッサクの衣にコク旨のカレースープが絡み、マグロフライに新たな美味しさをもたらしてくれたのです。

普段は健康を気にして残しがちなスープも、野菜の旨みが溶け込んだ「カレー」とあれば、ついつい飲み干しそうになります。それにしても、さすがに満腹すぎる……。

以前に比べると割安感は薄れてしまったものの、いつでも「いま食べたいもの」と出会える「食堂 一二九（いちふく）」は、満腹とともに“幸福”まで呼び込んでくれる昭和のドライブインでした。