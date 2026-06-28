美輪明宏さん死去…爆笑問題が追悼「あなたたちは売れるわよ」「すごくうれしかった」 『サンジャポ』生放送中に訃報
歌手で俳優の美輪明宏さんが6月20日に死去した。91歳だった。オフィスミワが公式サイトで28日に公表された。TBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）放送中に速報が入り、爆笑問題（太田光、田中裕二）が追悼した。
【写真】紅白リハで熱唱した美輪明宏さん
美輪さんの公式サイトに「訃報」が掲載され、「突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、六月二十日午前九時三十分、老衰のため九十一歳で永眠いたしました。生前は多くの皆さまから格別のご厚情を賜り、いつも温かく支えていただきましたこと、本人ならびに弊社社員一同、心より感謝申し上げます」と伝えた。
「この一年は、高齢のため仕事をセーブし、体力の回復に努めておりました。約三ヶ月前に体調を崩してからは、自宅で静養しておりました。最後は『ありがとう』と一言感謝の言葉を伝え、静かに目を閉じました」と明らかにした。
これを受けて、爆笑問題の田中は「（TBSラジオのフロアに）黄色い髪が通ってぎょっとするということがあったんですけど、我々は会うと結構褒めていただいたというか、『あなたたちはいいわね』みたいなのを言っていただいて」と回顧。太田は「最初に会った時に『あなたたちは売れるわよ』と。すごくうれしかった」としみじみ語った。
太田は『黒蜥蜴』にも触れ「あれの思い出話なんかをすると、とにかく登場人物がすごくて、美輪さんのことを三島由紀夫がどう口説いたかとか、江戸川乱歩がどういうふに言ったかとか、そういうのがもう聞いているだけでもっともっと聞きたいような、日本の文学、あるいは芸術の歴史が全部、美輪さんの中に入っているような気がしましたね」と語った。
美輪さんは、長崎県出身。16歳でプロの歌手となり、銀座のシャンソン喫茶「銀巴里」を拠点にクラシック・シャンソン・タンゴ・ラテン・ジャズを歌って注目を集めた。1957年に「メケメケ」が大ヒット。また日本におけるシンガーソングライターの元祖として「ヨイトマケの唄」ほか多数の曲を自作。現在までコンサート・舞台・映画・テレビ・講演・著作と多方面で活躍。2012年、77歳にしてNHK紅白歌合戦に初出場した。
俳優としては、「演劇実験室天井桟敷」の旗揚公演『青森県のせむし男』『毛皮のマリー』への参加・主演したのをきっかけに、『黒蜥蜴』（江戸川乱歩原作）や、『双頭の鷲』『椿姫』『大典礼』と当たり役多数。
ドラマ・映画にも多数出演。宮崎駿監督『もののけ姫』『ハウルの動く城』では声優を務めた。さらにレギュラー番組『オーラの泉』（テレビ朝日系）など、バラエティー番組でも活躍した。
【写真】紅白リハで熱唱した美輪明宏さん
美輪さんの公式サイトに「訃報」が掲載され、「突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、六月二十日午前九時三十分、老衰のため九十一歳で永眠いたしました。生前は多くの皆さまから格別のご厚情を賜り、いつも温かく支えていただきましたこと、本人ならびに弊社社員一同、心より感謝申し上げます」と伝えた。
これを受けて、爆笑問題の田中は「（TBSラジオのフロアに）黄色い髪が通ってぎょっとするということがあったんですけど、我々は会うと結構褒めていただいたというか、『あなたたちはいいわね』みたいなのを言っていただいて」と回顧。太田は「最初に会った時に『あなたたちは売れるわよ』と。すごくうれしかった」としみじみ語った。
太田は『黒蜥蜴』にも触れ「あれの思い出話なんかをすると、とにかく登場人物がすごくて、美輪さんのことを三島由紀夫がどう口説いたかとか、江戸川乱歩がどういうふに言ったかとか、そういうのがもう聞いているだけでもっともっと聞きたいような、日本の文学、あるいは芸術の歴史が全部、美輪さんの中に入っているような気がしましたね」と語った。
美輪さんは、長崎県出身。16歳でプロの歌手となり、銀座のシャンソン喫茶「銀巴里」を拠点にクラシック・シャンソン・タンゴ・ラテン・ジャズを歌って注目を集めた。1957年に「メケメケ」が大ヒット。また日本におけるシンガーソングライターの元祖として「ヨイトマケの唄」ほか多数の曲を自作。現在までコンサート・舞台・映画・テレビ・講演・著作と多方面で活躍。2012年、77歳にしてNHK紅白歌合戦に初出場した。
俳優としては、「演劇実験室天井桟敷」の旗揚公演『青森県のせむし男』『毛皮のマリー』への参加・主演したのをきっかけに、『黒蜥蜴』（江戸川乱歩原作）や、『双頭の鷲』『椿姫』『大典礼』と当たり役多数。
ドラマ・映画にも多数出演。宮崎駿監督『もののけ姫』『ハウルの動く城』では声優を務めた。さらにレギュラー番組『オーラの泉』（テレビ朝日系）など、バラエティー番組でも活躍した。