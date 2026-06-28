藤田ニコル、冠ラジオで仕事復帰「ゆっくり休めました」近況・自身の変化語る
【モデルプレス＝2026/06/28】モデルの藤田ニコルがパーソナリティを務めるTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜よる9時〜）に出演。同ラジオに復帰した。
【写真】にこるん、赤ちゃんとラジオ収録する貴重ショット
冒頭には「皆さんお久しぶりです！」と挨拶した藤田。「どんくらい空いちゃったかな？放送的には2か月くらい、お休みしたのは3か月」と話し、代打ゲストの名前を挙げ感謝を伝えた。そして、「おかげさまでゆっくり休めましたし、そろそろラジオ戻って来たいなってタイミングで戻って来れたので本当にお待たせしました」とコメントした。
近況について触れる場面もあり「育児しかしていないので、記憶が…同じことの繰り返し。毎日ミルクやって、オムツ変えて寝かしての繰り返しの2か月くらい」と説明。さらに、自身の変化について「変わったことと言えば優しくなったかも知れない。優しくなったし大きな心を持った。チクチクしなくなった」とも語っていた。
藤田は、俳優の稲葉友と2023年8月に結婚を発表。2026年5月1日に、第1子を出産したことを報告した。なお、性別は女の子であることを明かしている。また、同年6月13日放送の「藤田ニコルのニコニチ」に出産後初めて電話越しで出演していた。（modelpress編集部）
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◆藤田ニコル、仕事復帰
冒頭には「皆さんお久しぶりです！」と挨拶した藤田。「どんくらい空いちゃったかな？放送的には2か月くらい、お休みしたのは3か月」と話し、代打ゲストの名前を挙げ感謝を伝えた。そして、「おかげさまでゆっくり休めましたし、そろそろラジオ戻って来たいなってタイミングで戻って来れたので本当にお待たせしました」とコメントした。
◆藤田ニコル、2026年5月に出産報告
藤田は、俳優の稲葉友と2023年8月に結婚を発表。2026年5月1日に、第1子を出産したことを報告した。なお、性別は女の子であることを明かしている。また、同年6月13日放送の「藤田ニコルのニコニチ」に出産後初めて電話越しで出演していた。（modelpress編集部）
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