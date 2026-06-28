【ヒューストン（米テキサス州）２７日＝岡島 智哉】日本代表が北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦ブラジル戦が行われるヒューストンに到着した。

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この日は午前中に拠点の米ナッシュビルでの最後のトレーニングを終え、午後にチャーター機でヒューストンに到着した。次戦は中３日での開催となるが、選手たちはリラックスした表情を浮かべながら宿舎入りした。

第２戦チュニジア戦、第３戦スウェーデン戦ではリハビリ専念のためＭＦ久保建英が帯同していなかったが、拠点での活動を終えたこともあり、この日はチームとともにヒューストンへ。体調不良でスウェーデン戦を欠場したＦＷ町野修斗もすでに戦列に復帰しており、帯同しているＤＦ吉田麻也、ＭＦ南野拓実を含めた「２８人」で決戦を迎える。

ブラジルは優勝５度の強豪。Ｃ組を２勝１分けで首位突破し、Ｆ組２位の日本との対戦が決まった。チームは２８日（日本時間２９日）に現地で最終調整と前日会見を行い、２９日（同３０日）が試合日。米ＮＦＬのテキサンズが本拠地として使用するヒューストン競技場（６万８７７７人収容）で行われる。