◇ナ・リーグ ドジャース―パドレス（2026年6月27日 サンディエゴ）

ドジャースの山本由伸投手（27）が27日（日本時間28日）、敵地でのパドレス戦に先発。5回まで3安打1失点と持ち味の安定感を披露した。

危なげなく立ち上がった。初回、先頭のタティスには7球粘られたが、最後はカットボールで遊ゴロに仕留め、2番・テイラーはシンカーで三ゴロ。メリルは96.2マイル（約154.8キロ）直球で見逃し三振に仕留めた。2回は3者凡退。3回は先頭のアンドゥハーにこの日初安打を許したが、次打者・ワグナーを一ゴロ併殺に仕留めるなど、結果的にこの回を3人で終えた。

直球を軸に、カーブ、カットボール、シンカー、スプリットなど多彩な変化球を効果的に配球し、パドレス打線に的を絞らせなかった。1―0の5回、先頭のシーツに対して投じた初球の95.9マイル（約154.3キロ）直球を捉えられ、中越え同点ソロを浴びたが、動じることはなかった。落ち着いて後続を抑え、最少失点で先発投手としての責任投球回を投げ抜いた。

持ち味の安定感を存分に発揮した。前回登板の20日（同21日）オリオールズ戦では2回に先制点を失い、4回にも9番打者に2点二塁打を献上。失点を重ねたが、6回6安打3失点と粘りの投球を展開した。5敗目を喫し、自身の連勝は4で止まったが、今季11度目のクオリティスタート（6投球回以上、自責点3以内）を記録するなど、試合は確実につくった。

それでも試合後は「いい投球ではなかった。しっかり振り返って、次につなげたい」と反省の言葉を口にしていた右腕。投球を確実に修正し、同地区ライバルのパドレス打線に立ち向かった。