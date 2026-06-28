サッカー日本代表は２７日（日本時間２８日）、ワールドカップ（Ｗ杯）開幕前から活動拠点としてきた米テネシー州ナッシュビルで最後の練習を行い、次戦の舞台となるテキサス州ヒューストンへと向かった。

２０日間にわたってベースキャンプを構えたナッシュビルでの最後の一日に、日本代表が見せた姿とは――。（デジタル編集部 古和康行）

最後の練習日

１次リーグの３試合を戦い、試合後すぐに戻ってきたのがこのナッシュビル。２試合目のチュニジア戦後、主将の板倉滉（アヤックス）は「施設も素晴らしいし、ホテルもきれい。戻ってくると、ホッとするようになってきました。『帰ってきたな』と思えるようになったし、そういう風に思える場所があるということは大きいと思います」と語っていた。今後、チームは決勝トーナメントの試合会場となる都市への移動を繰り返しながら、決勝戦が行われるニューヨーク・ニュージャージースタジアムを目指す。

板倉の言葉通り、この日の日本代表の練習を見ていても、「ホーム感」が漂っていた。最後の練習、といっても大きく変わったことはなかったからかもしれない。

この日は、「冒頭１５分がメディア公開」とアナウンスされていたが、急きょ、冒頭から数分が「非公開」の練習になった。すると、ピッチを取り囲むようにしていた報道陣一人ひとりに森保一監督が頭を下げて回る。「すみません。後半はきちんと取材していただけるようにしますので」。森保監督はいつも通り、低姿勢で記者やカメラマンと向き合う。

長友佑都（ＦＣ東京）が率先して声を出してピッチを走り回り、塩貝健人（ウォルフスブルク）はシュートを外す度に首をかしげて不満げな表情を見せる。伊東純也（ゲンク）は淡々と練習をこなしているようで、ミニゲームになると鋭くシュートを狙った。ワールドカップで、しかも決勝トーナメントで、ぶつかる相手はブラジル。日本サッカー界の歴史に刻まれる一戦を前にしても、平常心を貫ける彼らの姿こそ、サッカー日本代表がどれだけ力をつけてきたかを示す証左なのだろう。

選手の言葉から

選手の言葉からもブラジル戦への受け止め方がにじみ出る。板倉は練習後、「チームの雰囲気は『ここから始まる』という感じ。ここでブラジルと戦えるのはおいしいと感じる」と気持ちを高ぶらせ、鎌田大地（クリスタルパレス）は「基本的にはやることは変わらない」と淡々とした様子。

鈴木彩艶（ざいおん）（パルマ）は「親善試合で勝ったからといってプラスにはならない。『ブラジル』といったら、ワールドカップのブラジル。ここからトーナメントが始まるのでギアを上げたい」と力を込め、エースの上田綺世（フェイエノールト）は「自分が得点を取る（これといった）イメージはない。でも、自分が持っているものをぶつけ、チームとしてやってきたことをトライする。それをＷ杯のブラジル相手にできるのか。僕自身も１００％でぶつかっていく」と闘志をみなぎらせた。

選手それぞれのキャラクターはありながらも、ブラジルに対して「対等にやれる」という気持ちで臨んでいるのが印象的で、誰一人として浮足立っている様子はなかった。

こんなに日本人が集まるとは

ナッシュビルとはこの日でお別れということもあり、現地在住の日本人たちも練習施設に足を運んで声援を送った。

ナッシュビルに住む小学４年生（１０）は「日本代表の練習に来るのは３回目。公開練習の時に近くで選手たちを見ることができてかっこよかった」と語り、母親（３８）も「連日報道されていることもあって、現地の人からも『かっこいいね』『またナッシュビルに帰ってきたね』と話が弾むことも多かった。日系企業が多いが、直行便もなく、日本人にとっては『どこ？』というのが本音の場所だと思う。こんなに日本人が集まるとは思わなかったし、代表の選手が丁寧にファンと接してくださる姿に感動した」と語った。

また、活動拠点の近くに住む中学１年のハッター志恩（ざいおん）君（１２）は、学校内のサッカークラブのセレクションに落選していた。だが、同じ名前の鈴木彩艶と記念撮影をしたこともあり、すっかりファンに。「Ｗ杯で守護神と呼ばれる活躍をしているのが本当にかっこいい。ブラジルには１点も与えず、全てのシュートを防いでほしい」と語り、「少しでも鈴木選手に近づけるように次のセレクションには合格したい」と話した。

ナッシュビルに拠点を構えた２０日間。ナッシュビルは日本代表の癒やしの場であり続け、日本代表はナッシュビルの現地の人々にとって誇りであり続けた。そんな幸せな出会いに別れを告げ、本当の旅が始まる。ブラジル戦はもう２日後に迫っている。

プロフィル

古和康行（こわ・やすゆき） 読売新聞デジタル編集部記者。２０１３年入社。中部支社編集センター、岐阜支局、社会部を経て現職。「読売新聞オンライン」を中心にウェブ記事の取材・執筆・編集を行う。これまでにスケートボードやダンス、アイドル、ヒップホップなどストリートカルチャーを取材してきた。物価高でほとんど外食できていないが、ナッシュビルの名物「ホットチキン」だけは先輩記者と食べに行った。口の中をやけどしたのかと思うほど辛くて、残した。