【闘病】“魅せる”モデルが右胸を全摘。『トリプルネガティブ乳がん』を乗り越えた今

トリプルネガティブ乳がん（※）は、比較的若い世代に多く、ほかのタイプの乳がんと比べて進行が早いとされています。右脇の上のあたりにしこりがあることに気付いた桐嶋さんは、検査の結果、2022年にトリプルネガティブ乳がんと診断されました。さまざまな治療を経て、現在は服薬もなく、以前のような生活に戻っています。桐嶋さんに、しこりの発覚から診断、治療、そして現在までの道のりを聞きました。

※女性ホルモンの受容体（エストロゲン受容体とプロゲステロン受容体）とHER2（細胞の増殖に関わるタンパク質。がんのタイプ分類や治療方針を判断する目安の一つ）の3つを持たないタイプの乳がん

※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2026年1月取材。

体験者プロフィール：

桐嶋カオリさん

1973年生まれ、愛知県在住。モデルやウォーキング講師、タレントのマネジメントなどの仕事に携わる。夫と子ども2人の4人暮らし。2022年にトリプルネガティブ乳がんと診断され、手術や抗がん剤治療を経て、現在は服薬もなく以前の生活に戻っている。

パチンコ玉ほどのしこりから、告知まで

編集部

最初に病院を受診したきっかけは、何だったのでしょうか？

桐嶋さん

右脇の上のあたりに、パチンコ玉くらいのしこりを見つけたことがきっかけです。実は2013年にも一度、乳がんの生検（組織の一部を採取して詳しく調べる検査）を受けたことがあり、異常はありませんでした。今回は少し痛みも感じるようになり、乳がんの治療中だった友人に相談して、教えてもらった病院へ行きました。その日に生検を受け、改めて結果を聞きに行くとやはり悪性と診断され、別の病院への紹介状を受け取りました。

編集部

紹介先の病院では、どのように診断が進んでいったのでしょうか？

桐嶋さん

紹介先の病院で血液検査や生検、CTを受け、トリプルネガティブタイプだと分かりました。「ひょっとして自分は乳がんかもしれない」と疑い始めてからは、インターネットでよく調べていたので、乳がんのタイプなどもしっかり頭に入っていたんです。それでも、がんがどの程度進行しているのか、検査結果が分かるまでは、悪いほう悪いほうに考えてしまい、一番つらい時期でした。

編集部

トリプルネガティブ乳がんと告げられたときの心境を教えてください。

桐嶋さん

「まさか私が！」と思いました。それと同時に「がん＝死」というイメージが強く、「あとどれくらい生きられるのだろう」「これからどうしていけばいいのだろう」と考え、ショックでしばらく泣いて落ち込んでいたことを覚えています。10kgほど一気に痩せてしまい、とにかく無の状態でした。

治療の“目印”がないトリプルネガティブとは

編集部

トリプルネガティブとは、どのような乳がんなのでしょうか？

桐嶋さん

トリプルネガティブは、女性ホルモンの受容体やHER2といった、治療の手がかりとなる目印のいずれも持たないタイプとされています。乳がんは大きく4つのタイプに分けられ、その中でトリプルネガティブは乳がん全体の約15～20%を占めるそうです。

インターネット上では予後がよくないという情報を目にして、トリプルネガティブという名前自体も、当時は嫌だなと感じていました。

編集部

医師からは、今後の治療についてどのような説明があったのでしょうか？

桐嶋さん

医師からは、トリプルネガティブの治療は抗がん剤が中心になること、検査の段階ではリンパ節への転移は見られないことを説明されました。その上で、手術を先に行うか、抗がん剤を先に行うかなど、私の意見もしっかり聞きながら、治療方針を一緒に決めていってくれました。「抗がん剤治療の後に手術をしたほうが、抗がん剤が効いているかどうかを確認できるのでよいと思います（※）」とも提案してくれて……。ただ、私としては一日でも早く体からがんを取ってほしい気持ちが大きく、抗がん剤に対するよくないイメージもあったため、手術を先に進めることになりました。乳房をすべて切除する全摘か、一部を残す部分切除かについては、迷わず全摘を希望しました。トリプルネガティブだからこそ再発したくない思いが強く、命と引き換えるくらいの気持ちで選択したことを覚えています。

※治療方針は患者さんの状態によって異なります

自分らしさを取り戻すまで

編集部

これまで、どのような治療を受けてきたのでしょうか？

桐嶋さん

右乳房の全摘手術と、リンパ節郭清（がんが転移している可能性のあるリンパ節をまとめて切除する手術）を受けました。その後の抗がん剤治療では、まずEC療法（2種類の抗がん剤を組み合わせた治療）を、3週間に1回を1クールとして4クール、続いて別の抗がん剤であるドセタキセルを、同じく3週間に1回で4クール受けました。あわせて白血球（好中球）の減少を防ぐ薬を8回打ちました。

編集部

治療を続ける中で、特に何が大変でしたか？

桐嶋さん

抗がん剤治療が一番大変でした。抗がん剤を打った月曜日から水曜日までは、吐き気やだるさが続き、食欲もほとんどありませんでした。さらに口内炎ができたり、味覚がなくなったり、爪が剥がれて色が変わったりといった症状もありました。何より、髪の毛が抜けていくのが本当につらかったですね。

編集部

仕事先のクライアントなどには、自分の病気について伝えましたか？

桐嶋さん

はい。でも、人前に出る仕事をしていることもあり、最初は乳がんであることを誰かに言うつもりはありませんでした。ただ、急に痩せてウィッグをつけた姿を見せたら、クライアントやレッスン生を驚かせてしまうし、気を遣わせてしまうかもしれない。そう思い、自分から堂々と伝えるようにしたんです。

モデルとしても、右胸がなくなり衣装のバランスが崩れて、一時は魅せることへの自信をなくしました。それでも治療を進めていくうちに「これからは自分らしく、無理なく生きていこう！」と考えが変わり、「片胸モデルもいいじゃない！ これが私！」と思えるようになりました。

気持ちに余裕を持てるように

編集部

闘病中、心の支えになっていたものは何ですか？

桐嶋さん

まずは仕事です。好きな仕事を続けられている自分は、幸せだなと思います。次に家族や友人の存在です。その支えがあって今の私がいるので、感謝しかありません。

編集部

現在の生活について教えてください。

桐嶋さん

仕事や趣味に励みながら、無理をせず、穏やかな時間を大切にしています。治療を通じて、健康や家族のありがたさ、そして自分自身の気持ちと向き合うことの大切さを日々感じながら生きています。

病気を経験して考え方も変わりました。以前は完璧主義でしたが、今は肩の力を抜いて、自分らしく、気持ちに余裕を持って過ごせるようになりました。好きな仕事ができる時間はとても楽しく、体を動かすことも心掛けていて、週に4～5回のペースで暗闇ボクシングに通っています。

編集部

医療従事者への思いがあれば教えてください。

桐嶋さん

医療従事者には、心からの謝意を伝えたいと思います。主治医は、私が疑問に思ったことに対して、いつも丁寧に答えてくれました。その信頼があったからこそ、治療を頑張れたのだと思います。形成外科の医師も、術後の傷跡について親身に診て、アドバイスをしてくれました。看護師も、こちらの気持ちを察してくれて、本当にありがたかったですね。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

桐嶋さん

私はがん家系でもなかったので、罹患した後も「まさか自分が！」と、ひとごとのように感じていました。今は、無理をしがちで自分のことを後回しにしている人が多いと思います。読者の皆さん、ぜひ健康診断を定期的に受けて、自分の体と向き合う時間を作ってください。

編集後記

告知のショックや治療のつらさを乗り越え、桐嶋さんは「自分らしく無理なく生きていこう」と前を向きました。自分のことは後回しになりがちですが、健康診断を定期的に受けて、自分の体と向き合う時間を作ってみてください。

本稿には特定の医薬品、医療機器についての記述がありますが、情報提供のみを目的としたものであり、医療上の助言や販売促進などを目的とするものではありません。

なお、メディカルドックでは病気の認知拡大や定期検診の重要性を伝えるため、闘病者の方の声を募集しております。皆さまからのご応募お待ちしております。

記事監修医師：

寺田 満雄（名古屋市立大学乳腺外科病院）

※先生は記事を監修した医師であり、闘病者の担当医ではありません。