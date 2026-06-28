DRコンゴが3位で決勝トーナメント進出！ 3発逆転でW杯初勝利…ウズベキスタンは3連敗で敗退
52年ぶり2度目のワールドカップを戦うDRコンゴはここまで未勝利だが、ポルトガル代表との初戦では勝ち点「1」を獲得。この試合に勝利すれば決勝トーナメント進出が決まる状況となっている。一方、初出場のウズベキスタンは連敗で敗退濃厚に。3位に浮上しグループ突破の可能性を残すためには、歴史的初勝利を飾った上で大量得点が求めらる状況だ。
ハイドレーションブレイク明けは1点を追うDRコンゴが圧力を強めるが、アブドゥコディル・クサノフを中心としてウズベキスタン守備陣は決定機を与えず。前半は0−1で終了した。
後半はややオープンな展開が続く中、68分にDRコンゴが試合を振り出しに戻す。ボックス内で右からのクロスを収めたヨアヌ・ウィサが倒されPKを獲得すると、自ら相手GKの逆を突くキックを沈めてネットを揺らした。さらに78分には左からカットインしたメシャック・エリアが左足を振り抜き、DFがブロックしたこぼれ球をフィストン・マイェレが押し込み逆転に成功した。
90＋1分にはウィサが強烈な振り向きざまに強烈なミドルシュートを叩き込んで2点差に。試合は3−1で終了し、DRコンゴが記念すべきワールドカップ初白星を飾るとともに決勝トーナメント進出を決めた。ラウンド32では優勝候補と目されているイングランド代表と対戦する。一方のウズベキスタンは3連敗で敗退となった。
【スコア】
コンゴ民主共和国代表 3−1 ウズベキスタン代表
【得点者】
0−1 10分 エルドル・ショムロドフ（ウズベキスタン代表）
1−1 68分 ヨアヌ・ウィサ（コンゴ民主共和国代表）
2−1 78分 フィストン・マイェレ（コンゴ民主共和国代表）
3−1 90＋1分 ヨアヌ・ウィサ（コンゴ民主共和国代表）
【ゴール動画】DRコンゴが歴史を作る！ 主砲ウィサの2発で逆転勝利
芸術的なループシュート！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 27, 2026
味方の落としたボールを
ショムロドフがゴールへ流し込む！
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これがエースの落ち着き— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 28, 2026
PKのキッカーとなった
ウィッサが冷静にゴールへ流し込む！
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こぼれ球に反応したマイェレが
ワンタッチでゴールを決める！
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ウィッサのシュートは
ゴール右隅へ突き刺さる！
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