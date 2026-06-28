「歴史的な瞬間だ！」３位ランキング『12位』→『１位』！ DRコンゴが土壇場で決勝Ｔ進出！ 母国ファン歓喜「大きな偉業だ！」【Ｗ杯】
２度目のワールドカップ出場で初の決勝トーナメント進出だ。
現地６月27日に開催された北中米Ｗ杯グループＫ最終節で、DRコンゴ代表はウズベキスタン代表と対戦。10分に失点したものの、後半に３得点を奪い、３−１の逆転勝利を収めた。
出場枠が32から48に拡大された今大会は、決勝トーナメント進出チームも16から32に増加。３位でも全12グループの中で上から８番目までに入れば突破できるレギュレーションとなっている。
前節終了時点で勝点１、得失点差−１、総得点１のグループ３位だったDRコンゴは、Ｋ組とＪ組を除く10グループが最終戦を終えた時点での３位ランキングの12位だった。しかし、ウズベキスタンを下したことで１位に浮上。突破を決めた。
この結果を受けて母国ファンは喜びを爆発。DRコンゴ代表公式Xの投稿には、次のようなコメントが続々と寄せられている。
「最高だ！」
「勇敢な彼らに盛大な拍手を！」
「愛してるぞ！」
「大きな偉業だ！」
「我々の誇り」
「歴史的な瞬間だ！」
「ファンタスティック！」
「我々こそラウンド32に相応しい！」
歴史を作ったDRコンゴは、決勝トーナメントの１回戦でイングランドと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
現地６月27日に開催された北中米Ｗ杯グループＫ最終節で、DRコンゴ代表はウズベキスタン代表と対戦。10分に失点したものの、後半に３得点を奪い、３−１の逆転勝利を収めた。
出場枠が32から48に拡大された今大会は、決勝トーナメント進出チームも16から32に増加。３位でも全12グループの中で上から８番目までに入れば突破できるレギュレーションとなっている。
この結果を受けて母国ファンは喜びを爆発。DRコンゴ代表公式Xの投稿には、次のようなコメントが続々と寄せられている。
「最高だ！」
「勇敢な彼らに盛大な拍手を！」
「愛してるぞ！」
「大きな偉業だ！」
「我々の誇り」
「歴史的な瞬間だ！」
「ファンタスティック！」
「我々こそラウンド32に相応しい！」
歴史を作ったDRコンゴは、決勝トーナメントの１回戦でイングランドと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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