「次で確実に脱落する」「ロナウドはどこにいた？」ポルトガルは２位突破も“試合内容”に母国ファン不満「情けない」「ひどいゲームだった」【W杯】
ポルトガル代表は現地６月27日、北中米ワールドカップのグループステージ（K組）最終節でコロンビア代表と対戦し、０−０で引き分けた。勝点５で２位を守り、決勝トーナメント進出を決めたものの、その試合内容には母国ファンから厳しい声が相次いでいる。
２連勝で、すでに16強入りを決めている勝点６の首位コロンビアと、１勝１分で勝点４の２位ポルトガルによる首位通過を懸けた直接対決。前節に２ゴールを挙げ、W杯史上初となる６大会連続得点を達成した41歳のクリスティアーノ・ロナウドも、この日も先発出場した。
しかし、試合は前半からコロンビアに押し込まれる時間が続く展開に。ポルトガルは粘り強く耐えると、後半は一進一退の攻防となり、何度か好機を作り出したものの、最後までゴールを奪えず。スコアレスドローで試合を終えた。
この結果、コロンビアが勝点７でK組首位通過。ポルトガルも勝点５で２位となり、グループステージ突破を決めた。
もっとも、内容には納得できなかったファンも少なくない。SNSには次のようなコメントが上がった。
「ひどいゲームだった」
「２位で満足してはいけない」
「君たちを見ていると眠くなるよ、マジで最悪だ」
「次のステージで確実に脱落するぞ」
「うちは本当に弱かった！」
「試合を通してコロンビアに押され続け、VARのおかげで助かっただけだ」
「情けない」
「選手は疲れ果てていたが、まぁよくやったよ」
「ロナウドはどこにいた？」
「正直、よくやったほうだと思うね」
「弱小コロンビアにほぼ負けていた」
「どうしてペドロ・ネトを90分もプレーさせたんだ…」
「これじゃ先には進めない！４年後になる」
「コロンビアに勝てなかったのなら、スペインにもフランスにも勝てないだろう。さようなら」
決勝トーナメント進出という結果は手にしたものの、強豪国として期待されるポルトガルだけに、ファンの視線は内容にも厳しく注がれていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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２連勝で、すでに16強入りを決めている勝点６の首位コロンビアと、１勝１分で勝点４の２位ポルトガルによる首位通過を懸けた直接対決。前節に２ゴールを挙げ、W杯史上初となる６大会連続得点を達成した41歳のクリスティアーノ・ロナウドも、この日も先発出場した。
この結果、コロンビアが勝点７でK組首位通過。ポルトガルも勝点５で２位となり、グループステージ突破を決めた。
もっとも、内容には納得できなかったファンも少なくない。SNSには次のようなコメントが上がった。
「ひどいゲームだった」
「２位で満足してはいけない」
「君たちを見ていると眠くなるよ、マジで最悪だ」
「次のステージで確実に脱落するぞ」
「うちは本当に弱かった！」
「試合を通してコロンビアに押され続け、VARのおかげで助かっただけだ」
「情けない」
「選手は疲れ果てていたが、まぁよくやったよ」
「ロナウドはどこにいた？」
「正直、よくやったほうだと思うね」
「弱小コロンビアにほぼ負けていた」
「どうしてペドロ・ネトを90分もプレーさせたんだ…」
「これじゃ先には進めない！４年後になる」
「コロンビアに勝てなかったのなら、スペインにもフランスにも勝てないだろう。さようなら」
決勝トーナメント進出という結果は手にしたものの、強豪国として期待されるポルトガルだけに、ファンの視線は内容にも厳しく注がれていた。
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