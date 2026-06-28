電子書籍も配信中の連載『タイミーさんが見た世界』では、ライター業の傍ら、スキマバイトでさまざまな職場で働いている筆者が仕事を通じて見えた悲喜こもごもを赤裸々に綴っている。

今回は、ジンギスカン屋さんで働いてみた。サイト上の評価も高く期待大。いったいどんな職場だったのか？（ライター みやーんZZ）

今回の職場は「グッド率100％」

期待が高まる！

氷河期世代の40代おじさんである僕が、突如ハマったスキマバイトを紹介する本連載。今回はジンギスカン屋さんで働いてきました。

先日、スキマバイトの闇を感じるグレーなお仕事をしてしまった僕（詳細は『このバイト、何かがおかしい…40代タイミーおじさんが感じた「スキマバイトの闇」』）。

そのショックがまだ残っているので案件選びを慎重に行い、グッド率100％、働いた人のレビューもよいものばかりだったジンギスカン屋さんの洗い場＆ドリンク場バイトに申し込みました。

お店に着き、貸してもらったエプロンを着用して勤務スタート。男性の先輩バイトさんに一通りの業務を教わります。

今回は洗い場をやりつつ、ドリンク作りも担当します。お話を聞いていると、基本的に下洗いほぼなしでガンガン食洗機にかければOKらしく、非常に助かります。

ご飯茶碗などは、少し浸け置きしてから下洗いして食洗機にかける。グラスはシンクの専用グラスウォッシャーで洗うという形になっており、非常にわかりやすいです。

洗い上がったお皿は食洗機の上に積んでおけば、店長さんがどんどん片付けてくれます。お皿を置くとすぐさま片付けてくださるのが本当にありがたい！

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